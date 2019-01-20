Эмбарго украинских товаров в России: чего добился Путин

Оказалось, что далеко не все российские магазины готовы отказаться от украинской "запрещенки"

Фото: AFP

Эмбарго украинских товаров в России: чего добился Путин //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/26e/bf2/5c426ebf3003a.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/26e/bf2/5c426ebf3003a.jpg 2019-01-20T02:30:00+02:00 Экономика Оказалось, что далеко не все российские магазины готовы отказаться от украинской "запрещенки"

Вино, шоколад, детские подгузники, трактора и прицепы – все эти украинские товары запрещено ввозить в Россию с конца декабря. Таким образом Кремль пытался ответить на санкции со стороны Украины.

В целом в России запрещены почти 60 видов украинских товаров – от хлеба и моющих средств, до обоев, бумаги и техники. Но пропали ли украинские продукты с полок российских магазинов?

Вот, например, самый старый гастроном российской столицы. Зайдя внутрь, сразу же можно найти украинское подсолнечное масло, консервы и пиво. Даже написано по-украински: "світле".

Отказаться от украинских товаров не готовы и в другом магазине. В Украине производят продукты международных компаний – соки, сладости, средства гигиены.

В список запрещенных попали также средства для мытья. Вот, например, мыло – написано по-украински "тверде туалетне".

Сами москвичи говорят, что украинские продукты вкуснее. И жалуются, мол, торговые войны уже повлияли на качество российских продуктов.

Запрет украинских товаров стал чисто политическим решением и методом информационного давления. Российские чиновники планировали ударить по украинской экономике. Впрочем, не вышло.

В Украине говорят, что Киеву следует без оглядки на российские санкции дальше расширять рынки сбыта в Европе.

"За последний год экспорт в ЕС увеличился на 16% и теперь составляет около 40-42%. Среди европейских стран – две самые большие, куда мы больше всего экспортируем и с которыми у нас позитивное сальдо внешней торговли. Это Польша и Италия", – говорит руководитель проектов Ассоциации экспортеров и импортеров Николай Ларин.

Зато в России до сих пор демонстративно уничтожают импортную еду: бульдозерами давят зарубежные помидоры сыр и яблоки, в то время как за чертой бедности официально 15% россиян.

Напомним, 29 декабря премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт в РФ ряда товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины.

Также оказалось, что российские санкции против Украины отразились на Молдове, которая больше не сможет возить свою продукцию транзитом через Украину.

Вы сейчас просматриваете новость " Эмбарго украинских товаров в России: чего добился Путин". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...