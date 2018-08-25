Энергонезависимость: нынешняя ситуация и прогнозы для Украины

Альтернативные источники – ветер, солнце и вода – могут не только дополнить традиционные уголь, газ и нефть – а в перспективе заменить их

В течение года Украина сделала еще один шаг к энергонезависимости. Альтернативные источники – ветер, солнце и вода – могут не только дополнить традиционные уголь, газ и нефть – а в перспективе заменить их.

К 2020 году Украина обязалась производить 11 процентов электроэнергии из возобновляемых источников.

Здесь и один в поле воин, был бы ветер. Это Ботиевская ветряная станция на Азовском побережье – крупнейшая в Украине и одна из крупнейших в Европе. Более шести десятков ветрогенераторов "пожинают" зеленые киловатты.

Сейчас скорость ветра около 5 метров в секунду и один такой ветрогенератор вырабатывает столько электроэнергии, чтобы зажечь 10000 стоватних ламп. Мощности станции хватит, чтобы полгода обеспечивать электроэнергией город Запорожье.

Наряду с Ботиевской сводят такую же мощную Приморске ВЭС.

"За моей спиной мы можем видеть окончание бетонных работ по одному из фундаментов, которых по нашему рабочему проекту 26. На подобные фундаменты будут устанавливаться ветроагрегаты", – рассказывает руководитель проекта "Приморская ВЭС" Николай Трефилов.

Но наибольший прирост демонстрирует солнечная энергетика. Солнечные технологии становятся более эффективными.

Все больше украинцев устанавливают панели на своих крышах и возле домов.

Николай живет в селе Бузова под Киевом. Солнечные киловатты использует не только для домашних нужд – продает их в энергосеть Украины по выгодным "зеленому тарифу".

"Получается порядка 4 с половиной гривны за каждый килловатт, который я продаю государству. В среднем по 300 – 400 евро в месяц, это хорошая прибавка к доходу семьи", – рассказывает житель Бузовой (Киевская область) Николай Вишневский.

Строительство домашней солнечной станции стоило Николаю 13,5 тысяч долларов, окупиться она должна за 7 лет. Таких домохозяйств уже около 5000.

В промышленных масштабах солнечную энергию стране дают большие станции. Их тариф значительно ниже, чем у домохозяйств. Одна из самых современных – в селе Трифоновка, на Херсонщине – таких в Украине уже несколько десятков.

Электроэнергии, производимой на станции хватит для нужд крайней мере 15 сел, а вот солнечные панели которые здесь установлены – размещены на территории, эквивалентной 43 футбольным полям.

В двадцать раз больше солнечную электростанцию уже начали строить неподалеку Никополя Днепропетровской области. Южные области – идеальное место: там солнечных дней в году по крайней мере 250.

Еще один источник "зеленой" энергии – теплоэлектростанции, где сжигают биоотходы. Одну из них на кредит от Всемирного банка этим летом открыли в Камёянец-Подольском. Здесь в дело идет все, что горит.

Сейчас около 90 процентов энергии из возобновляемых источников Украина получает от крупных гидроэлектростанций. К существующих уже десятилетиями, добавляются мини-ГЭС, которые сводят счет инвесторов. Менее чем через полтора года Украина должна производить 11 процентов энергии из возобновляемых источников. Сейчас этот показатель – около восьми процентов.