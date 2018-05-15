Еврокомиссия объявит "мировую" с "Газпромом" – СМИ

Сегодня, 14:47

Антимонопольное расследование против российской компании скоро завершится, сообщают источники

Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru

Регулирующие органы ЕС на следующей неделе объявят о завершении антимонопольного дела против российского  "Газпрома". Об этом сообщило издание EurActiv со ссылкой на источники,  близкие к вопросу.

По данным издания, "Газпром" пообещал изменить свою структуру ценообразования и "позволит соперникам закрепиться в Восточной Европе".

Один из собеседников сказал, что Еврокомиссия должна объявить о заключении соглашения 24 мая, что завершит одно из самых продолжительных в своем роде антимонопольных дел, которое началась с рейдов в 20 офисах в 10 странах в 2011 году, когда следователи получили более 150 тысяч документов.

Напомним, ранее в украинском МИД заявляли, что Европейская комиссия нарушила положения Соглашения об ассоциации с Украиной при принятии решения по газопроводу OPALЕвропейская комиссия согласилась на использование "Газпромом" более 50% мощностей газопровода OPAL, который связывает "Северный поток" на берегу Балтийского моря и тянется через территорию Германии до местечка Брандов на немецко-чешской границе.

С 2011 года "Газпром" имел право использовать OPAL лишь на 50%, а остальной частью трубопровода не пользовался никто. По новому соглашению российский концерн сохранит свою долю, но получит право увеличить мощности через аукцион. Условие – 10–20% мощностей "Газпром" должен будет предоставлять другим поставщикам, чтобы не нарушать европейское законодательство.

Как заявили в представительстве ЕС в Украине, такое решение ЕК "позволит значительно повысить прозрачность использования трубопровода OPAL и обеспечивает преимущества для эффективной работы на рынке, например, в контексте обеспечения реверса в Украину и безопасность поставок".
газпром, ЕС, Еврокомиссия

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