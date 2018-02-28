Еврокомиссия одобрила новую программу макрофинансовой помощи Украины

Сегодня, 15:30

Министр финансов отметил, что принятое решение – важный шаг для финансовой стабильности страны

Александр Данилюк. Фото: Facebook
Александр Данилюк. Фото: Facebook

Новую программу макрофинансовой помощи для Украины утвердила Европейская комиссия, написал на своей странице в Facebook министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Приветствую решение Еврокомиссии об одобрении новой программы макрофинансовой помощи Украине. Это важный шаг для поддержки реформ в стране и обеспечения финансовой стабильности", – отметил Данилюк.

Вместе с тем, министр не уточнил ни объем новой программы, ни сроки ее действия. Ранее ожидалось, что новая программа будет подобна той программе макрофинансовой помощи, которая завершилась в январе-2018: три транша общим объемом 1,8 млрд грн.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил 24 ноября 2017 года после переговоров с представителями Еврокомиссии, что с 2018 года должна начать действовать новая программа макрофинансовой помощи Европейского Союза,объем которой будет составлять приблизительно 1,8 млрд евро.

Как сообщалось, в апреле минувшего года ЕС выделил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евроКак известно, ЕС предоставлял Украине макрофинансовую помощь сроком на 2,5 года – срок действия помощи истек 4 января 2018 года. После выделения второго транша общая сумма займов от ЕС, поступивших в Украину, составила 2,81 млрд евро с начала 2014 года.

При этом, как заявил 1 декабря 2017 года президент Петр Порошенко, объем новой программы макрофинансовой помощи Европейского Союза для Украины составит 1,8 млрд евро.
Еврокомиссия, данилюк, минфин, финансовая помощь, макрофинансовая помощь

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"Сегодня"

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