Еврокомиссия одобрила новую программу макрофинансовой помощи Украины

Министр финансов отметил, что принятое решение – важный шаг для финансовой стабильности страны

Новую программу макрофинансовой помощи для Украины утвердила Европейская комиссия, написал на своей странице в Facebook министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Приветствую решение Еврокомиссии об одобрении новой программы макрофинансовой помощи Украине. Это важный шаг для поддержки реформ в стране и обеспечения финансовой стабильности", – отметил Данилюк.

Вместе с тем, министр не уточнил ни объем новой программы, ни сроки ее действия. Ранее ожидалось, что новая программа будет подобна той программе макрофинансовой помощи, которая завершилась в январе-2018: три транша общим объемом 1,8 млрд грн.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил 24 ноября 2017 года после переговоров с представителями Еврокомиссии, что с 2018 года должна начать действовать новая программа макрофинансовой помощи Европейского Союза,объем которой будет составлять приблизительно 1,8 млрд евро.

Как сообщалось, в апреле минувшего года ЕС выделил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Как известно, ЕС предоставлял Украине макрофинансовую помощь сроком на 2,5 года – срок действия помощи истек 4 января 2018 года. После выделения второго транша общая сумма займов от ЕС, поступивших в Украину, составила 2,81 млрд евро с начала 2014 года.

При этом, как заявил 1 декабря 2017 года президент Петр Порошенко, объем новой программы макрофинансовой помощи Европейского Союза для Украины составит 1,8 млрд евро.