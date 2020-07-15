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Европейцы требуют принять закон по зеленому тарифу в соответствии с меморандумом

15 июля, 14:00

Инна Бабур Инна Бабур

Законопроект о зеленой энергетике должен быть принят Верховной Радой до 17 июля

Законопроект №3658 о снижении зеленых тарифов должен быть принят Верховной Радой во втором чтении и в целом до конца текущей недели (до 17 июля).

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Об этом говорится в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) по результатам дискуссии "Устойчивое развитие ВИЭ в Украине", которую ассоциация провела 13 июля при участии бизнеса, органов государственной власти, народных депутатов и экспертов рынка, пишет Politeka.

"После принятия законопроекта Министерство энергетики готово в сжатые сроки перейти к его имплементации, в частности, разработать и представить на утверждение квоты по аукционной форме поддержки. Ведь законопроект предусматривает переход от зеленого тарифа к зеленому аукциону для новых объектов ВИЭ и предусматривает совершенствование этого механизма", – говорится в сообщении бизнес-ассоциации.

При условии урегулирования всех технических вопросов, первый аукцион может быть проведен уже в текущем году.

Также во время встречи был представлен комплекс решений для устойчивого развития ВИЭ в Украине на основе исследования Центра Разумкова. Предложения касаются законодательных инициатив, изменения модели ПСО на рынке электроэнергии и первоочередных мер урегулирования неплатежей.

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Как сообщалось, Секретариат Энергетического Сообщества положительно оценил подписание меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику и подготовку законопроекта №3658. В заявлении было сказано, что для решения проблем зеленой энергетики и сохранения инвестиционного климата Украины законопроект должен быть принят в парламенте до каникул, которые начинаются в середине июля.

Вместе с тем, в начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в зеленую энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 17 млрд грн.

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