ЕБРР выделил Украине 26 млн евро на солнечные электростанции

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Украине 26 млн евро на строительство в Винницкой области трех солнечных электростанций, сообщил президент Украины Петр Порошенко на странице в соцсети в Facebook.

"Этот проект еще один шаг к энергонезависимости нашей страны. А также – новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты строительством и еще 15-ти, занятых в обслуживании станции", - отметил он.

Как сообщалось, третью по мощности в Украине солнечную электростанцию, инвестором выступит китайская госкорпорация China Machinery Engineering Corporation, которая предоставит оборудование.

Напомним, в Чернобыле готовятся запустить солнечную электростанцию, которая может удовлетворить потребности поселка среднего размера или около 2000 квартир. На ее возведение было потрачено миллион евро: она имеет около 3800 фотоэлектрических панелей, а расположены они на площади 1,6 га (размером с два футбольных поля). Варягин рассчитывает, что инвестиции окупятся в течение семи лет.

Ранее на сайте "Сегодня" публиковался материал о том, как на юге Украины используют энергию солнца. Стало известно, где в регионе уже есть гелиоэлектростанции и насколько они эффективны.



