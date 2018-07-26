Газ пока не подорожает, а гостиницам снова будут давать звезды: итоги дня

Деньги на Евровидение в Киеве потратили с большими нарушениями, каждый шестой патрульный автомобиль полиции серьезно поврежден в ДТП

ОБЩЕСТВО

24 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

До 1 сентября Кабинет министров оставил неизменными цены на природный газ для населения. Это решение было принято на фоне переговоров с Международным валютным фондом, который требует от Украины повысить цены на газ для населения для продолжения сотрудничества.

Не более чем на месяц Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания может отсрочить отключение аналогового сигнала по всей Украине вместо запланированной даты – 1 сентября, если после отключения аналогового сигнала с 1 августа в Киеве и Кировоградской области будут выявлены проблемы с запуском цифрового вещания.

787,5 млн грн в целом, по данным Счетной палаты, было потрачено на подготовку и проведение Евровидения в Украине в 2017 году. В том числе, потрачено 325,3 млн грн из общего фонда госбюджета, 192,8 млн грн субвенций из местного бюджета Киева, 77,4 млн грн от хозяйственной деятельности, полученных НОТУ во время подготовки конкурса, а также 192 млн грн других центральных органов исполнительной власти Украины и КГГА.

46,2 млн грн Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) потратила с нарушением действующего и бюджетного законодательства при подготовке и проведении Евровидения-2017, в том числе 1,6 млн грн не по целевому назначению, 13,4 млн грн – неэкономно. Также было допущено неэффективное управление 9 млн грн. Кроме этого, имеется просроченная дебиторская задолженность в 700 тыс. грн.

1876 автомобилей в настоящее время имеет патрульная полиция по данным Счетной палаты. Из этих автомобилей 1196 – Toyota Prius. На время аудита каждая пятая машина не эксплуатировалась. В том числе каждая шестая патрульная машина (313 штук) не работала из-за повреждений, полученных вследствие ДТП. Еще 79 машин не эксплуатировались из-за технической неисправности.

Возобновлено присвоение звезд гостиницам в Украине, которое было приостановлено 1 января 2018 года в связи с прекращением существования органа сертификации УкрСЕПРО.

Полностью ликвидирована очередь на персонализацию загранпаспортов на полиграфкомбинате "Украина". Теперь документы выдают без задержек, сообщили в Государственной миграционной службе. Сроки зависят от суммы уплаченного административного сбора.

1944 патрульных полицейских уволились в 2016-2017 гг. по разным причинам, из них 643 сотрудника – на первом году службы. С момента образования патрульной полиции было принято на службу более 13 тысяч полицейских.

ЭКОНОМИКА

На уровне 26,62 грн на 26 июля Национальный банк установил официальный курс гривни к американскому доллару. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем, курс вырос (доллар подорожал) на 4 копейки. Сегодня курс доллара на межбанке в продаже повысился на 13 копеек – до 26,74 грн, а в покупке вырос на 13,5 копеек – до 26,72 грн.

30 писем в январе- июне НБУ направил в правоохранительные органы с информацией о подозрительных операциях клиентов 34 банков и восьми небанковских финансовых учреждений на общую сумму 49,4 млрд грн, 202 млн долл., 9,4 млн евро и 25,5 млн рос. рублей.

270 км путей "Укрзализныця" на конец июля отремонтировала и провела реконструкцию из запланированных в этом году 1935 км.

17 млрд куб. м должны составить запасы газа в подземных хранилищах к 1 ноября 2018 года – Кабинет министров утвердил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду 2018/19 гг. По состоянию на 24 июля запасы газа составляют 12,47 млрд куб. м. На начало отопительного сезона наибольшие запасы газа в ПХГ страны составляли 16,973 млрд куб. м (в 2017 году).

Минфин не планирует подавать изменения в бюджет 2018 года, сообщила и.о. министра Оксана Маркарова. Она также сообщила, что Минфин нашел общую точку зрения с МВФ в бюджетных вопросах по ряду позиций. Однако переговоры в этом направлении продолжаются, поскольку часть вопросов требует "коррекционных мер".

106 млн грн выделил Кабинет министров для строительства двух временных контрольных пунктов въезда/выезда на территорию Украины – "Каланчак" и "Чонгар" – на административной границе Херсонской области с временно оккупированной территорией Крыма. Отмечается, что развитие КПП предусматривает, помимо прочего, оборудование зон обслуживания автомобилей.

Выросло на 36,4% в июне 2018 сельхозпроизводство в Украине в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году.

МИР

Обвалились на 24% Акции Facebook сразу после закрытия основных торгов в США в среду, 25 июля. Это было вызвано тем, что квартальный финансовый отчет компании оказался хуже, чем ожидало большинство аналитиков. Для одной из самых дорогих компаний в мире это означает, что акционеры Facebook всего за несколько минут суммарно потеряли около 150 млрд долларов. До объявления о финансовых результатах акции Facebook находились на историческом максимуме – за 2018 год они выросли на 23%.

На 900 фунтов стерлингов в среднем превысили расходы и инвестиции британских семей в 2017 году их доходы, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) Великобритании. В целом британцы в прошлом году потратили на 25 млрд фунтов больше, чем заработали. Такая ситуация наблюдается в стране впервые с 1988 года. Тревожным сигналом является тот факт, что чрезмерные расходы чаще всего наблюдаются среди граждан с самыми низкими доходами, а 10% самых необеспеченных британцев тратят в 2,5 раза больше своих реальных доходов.

В девяти департаментах французского региона Иль-де Франс и на севере страны из-за жары объявили оранжевый уровень опасности. Ожидается, что в Париже температура поднимется до 34 градусов по Цельсию, а в пятницу в стране будет до +37 градусов.