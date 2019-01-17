Где дешевле: эксперты сравнили цены на мясо в Украине и Польше

Разница в стоимости важного продукта питания оказалась существенной

Где дешевле: эксперты сравнили цены на мясо в Украине и Польше 2019-01-17T14:45:56+02:00 Экономика Разница в стоимости важного продукта питания оказалась существенной

Эксперты портала Numbeo подсчитали стоимость мяса в Украине и в соседних странах. Оказалось, что отечественные торговцы продают мясо значительно дешевле, чем их коллеги в Польше и Литве.

Так, например, килограмм курятины в Киеве стоит в среднем 82 гривен. В Варшаве – 123 гривни в эквиваленте, в Вильнюсе – более 140 гривен.

Дороже у соседей и говядина. За килограмм этого вида мяса украинцы отдают почти 137 гривен. В то же время, жители Литвы и Польши платят почти вдвое больше.

А вот стоимость молока и сыров за рубежом на пять-десять гривен ниже​​​, чем в Украине.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" выяснили, как выросли цены в Украине за 2018 год. Оказывается, больше всего за год прибавили в цене яйца, став дороже на треть – в деньгах это около 8 грн за десяток. А меньше всего, на 1,8%, подорожали одежда и обувь. В целом для расчета официальной инфляции с 2017 года используется новый расширенный перечень товаров и услуг, включающий 328 позиций. Это втрое больше, чем ранее, поэтому точность расчетов повысилась.

При этом после праздников в Украине обвалились цены на ряд продуктов. Спрос на многие популярные товары упал, сетуют продавцы.

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