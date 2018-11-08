Дополнительный доход: где искать и сколько можно заработать

Средняя зарплата в Украине – 9042 грн. Эксперты при этом уверены, что каждый гражданин может увеличить свой доход на несколько тысяч гривен.

Сайт "Сегодня" узнавал, где украинцы могут искать дополнительный доход.

Кто может найти подработку в Украине

Каждый человек может найти подработку. Особенно, если он специалист в своей сфере, считает финансовый советник Любомир Остапив. Например, как учителя подрабатывают репетиторством, так и другие специалисты могут оказывать свои услуги.

Фото: А. Бойко

По исследованию "HeadHunter Україна", каждый третий пользователь кадрового портала имеет дополнительный заработок. Однако более половины – 68%, – полагаются только на основную работу.

Чаще всего дополнительный доход украинцы получают за счет работы на фрилансе. Этот способ заработка назвали 38% опрошенных. 28% получают доход за счет инвестиций. Еще 28% – монетизировали собственное хобби. На вторую работу ради дополнительных финансов выходят 22% опрошенных.

"Любой человек, который работает, может зарабатывать на своей профессии или на своем хобби. Я знаю, есть люди, которые пекут домашний хлеб на продажу. С другой стороны, есть примеры, когда менеджеры подрабатывают таксистами в Uber или "Уклоне". Это совсем другая сфера, но, тем не менее – хороший заработок. Доход будет зависеть от того, сколько этому времени уделять, и от профессиональности", – говорит Остапив.

При этом если человек зарабатывает 10 тысяч гривень и меньше, то сбережения лучше вкладывать в себя: улучшать свои навыки, пойти на профессиональные курсы, получить дополнительное образование. Это в будущем поможет зарабатывать больше или найти более высокооплачиваемую работу.

"С 10 тыс., например, человек может реально отложить 10%. За эту тысячу гривен можно сформировать резервный фонд на "черный" день или найти возможность вкладывать в себя. А можно найти дополнительную работу и делать и то, и другое", – добавляет финансовый советник.

Сколько можно заработать

Дополнительные заработки могут составить в среднем 30% от дохода на основной работе. Например, оператором колл-центра или промоутером можно зарабатывать 2000-3500 гривен в месяц, а таксистом на выходных можно "наезжать" 1000 грн за день. Есть и вакансии тайного покупателя: надо ходить по магазинам и оценивать качество обслуживания, затем свои впечатления вносить в анкету. За один визит платят 60-100 гривен.

В среднем на дополнительную работу надо уделять 2-4 часа в день.

"Процент вакансий на неполную занятость постоянно растет. Работодатели становятся более гибкими, понимая, что все больше людей ищут свободный график без привязки к офису. Иногда бывают ситуации, когда у работодателя нет возможности привлечь работника на полный рабочий день, а иногда это и не нужно. Например, дизайнер не всегда должен отсиживать 8 часов в офисе. Но ему могут предложить проектную занятость 2-3 часа в неделю или сделать что-то удаленно и заплатить ему за результат", – рассказывает Татьяна Пашкина, HR эксперт сайта rabota.ua.

Можно монетизировать собственное хобби. Например, если вы играете на гитаре, барабанах или других музыкальных инструментах. Можно подрабатывать музыкантом на торжествах, или обучать музыке других.

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Прибыльным может стать и прикладное хобби: вязание, вышивка бисером или гладью, изготовление украшений или аксессуаров, резьба по дереву и так далее. Покупателей можно найти через знакомых или соцсети. А можно создать творческую мастерскую и проводить платные мастер-классы для желающих. Такие же есть возможности для тех, кто любит готовить. Например, можно лепить вареники или печь торты. Несмотря на то, что в магазинах можно найти полуфабрикаты, многие люди предпочитают домашнюю еду.

Самые стабильные и менее рискованные способы заработка – банковские депозиты и сдача имущества в аренду, говорит экономист Константин Денисов. Однако для этого надо иметь достаточно большую сумму "свободных" денег. Сегодня отдельные банки предлагают выгодные условия по депозитам от 10 до 18% годовых в гривне и до 5% в иностранной валюте.

Например, положить на депозит 100 тысяч может быть недостаточным. За год "накапает" 10-18 тысяч гривен процентов. Но из этой суммы еще отнимут налоги.

Напомним, недавно мы рассказывали о том, какие сферы занятости являются самыми прибыльными в нашей стране.

Отметим, в Украине растут не только оклады, но и долги по зарплатам. Сумма общей задолженности уже приблизилась к трем миллиардам гривен. При этом с начала 2018 года объем задолженности вырос почти на четверть.