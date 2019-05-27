Где украинские горняки получают зарплату 25 тысяч гривен

"Сегодня" спустились в шахту, чтобы собственными глазами увидеть условия работы

Одинаковая работа – разные условия. На государственных шахтах мизерную зарплату выдают горнякам с задержками. Об этом постоянно говорят профсоюзы горняков Украины. Предприятия получают дотации из бюджета, но этих денег мало, и проблемы остаются. "Сегодня" выяснили, есть ли альтернатива, и Юлия Дронник узнала, где за работу шахтерам платят 25 тысяч гривен.

Евгений Упыренко девять лет работает шахтером на государственном предприятии Селидовуголь. Зарабатывает мало, а деньги получает с задержками.

"На данный момент задержки у нас как были, так и остаются. Единственное ‑ меняется количество месяцев. Раньше задержка составляла около полугода, на данный момент – около месяца", – говорит шахтер.

При этом государственные шахты тратят на добычу угля в полтора раза больше денег, чем потом получают от его продажи.

Одна из альтернатив – искать работу на частном предприятии. Ближе всего к месту работу Упыренко находится шахта Покровская. Здесь обещают едва ли не втрое большую зарплату и своевременные выплаты.

"Средняя зарплата около 24-25 тысяч гривен. Мы каждый год принимаем больше ста молодых специалистов, создаем им нормальные условия для работы. Даем им "подъемные", оплачиваем часть жилья", – рассказывает гендиректор шахтоуправления "Покровское" Леонид Байсаров.

"Сегодня" спустились в шахту, чтобы собственными глазами увидеть, в каких условиях работает молодежь. Проходческий участок находится на глубине 550 метров. На этом горизонте воздуха уже не достаточно, нехватку компенсируют с помощью специальной вентиляции. Она построена вдоль рабочего пути шахтеров. Проходники получают свежий воздух и меньше пыли.

Тут работают и люди, и техника. Например, современные проходческие комбайны. Их "короны" рубят породу и таким образом прокладывают путь к дальнейшей работе шахтеров.

Позади уже семь километров пути. Горняки с помощью техники планируют пройти еще два километра.

"Достойная зарплата у проходчиков, они могут обеспечить свои семьи, своих родных и близких", – рассказывает работник шахты.

Шахтоуправление "Покровское" работает 28 лет. За это время ни разу предприятие не получало государственных дотаций. Производство существует за счет частных инвестиций, которые предоставляет предприятие-партнер "Донецксталь".

"На сегодняшний день строим новые блоки – это развитие шахтного фонда. Мы постоянно ищем новые технические решения и не боимся экспериментировать, в первую очередь, с украинскими машиностроителями, с украинскими компаниями. Мы создаем новое оборудование", – рассказывает гендиректор ПРАТ "Донецксталь" Ильдар Салеев.

В этом году "Донецксталь" планирует вложить в добычу угля 2 млрд гривен. Большая часть средств пойдет на облегчение трудной работы шахтеров.

Ранее сообщалось, что горняки на Донбассе подготовили новую лаву-гиганта для добычи и уже начали выдавать уголь на-гора.

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