General Electric отправила в Украину первый локомотив из 30: итоги дня

ОБЩЕСТВО

36 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

2,167 млрд грн налога на доходы физических лиц и 273,5 млн грн военного сбора в Украине в этом году было задекларировано и согласованно к уплате. Примерно половина этих обязательств была задекларирована плательщиками Киева.

60 случаев АЧС было зарегистрировано в Украине с 1 января по 31 июля среди домашних животных (10,6 тысячи пораженного поголовья). В I полугодии 2017 года среди домашних животных было зарегистрировано 70 вспышек АЧС. Также сообщается, что за семь месяцев было зарегистрировано 35 случаев АЧС в дикой фауне с общим количеством зараженного поголовья – 338.

В 1400 домах в этом году планируют сделать ремонт в Днепре за счет городского бюджета. На это предусмотрено около 500 млн грн. В 600 домах уже провели ремонтные работы.

5,5 млн грн намерено потратить коммунальное предприятие "Бессарабский рынок" в Киеве на проект реставрации исторического здания рынка на Бессарабской площади. В системе электронных закупок Prozorro аукцион запланирован на 23 августа.

Сократилось на 4,2% в первом полугодии текущего года количество несчастных случаев на производстве, сообщило Министерство социальной политики. Зафиксировано 2385 несчастных случаев, связанных с производством, из которых 173 – смертельные.

ЭКОНОМИКА

До 26,96 гривен за доллар усилил курс Национальный банк на 9 августа по сравнению с 8 августа.

Вырос на 30% объем частных денежных переводов в Украину в январе-мае по сравнению с соответствующим периодом 2017 года – до 4,5 млрд долл., сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.

Уменьшился втрое среднесуточный экспорт древесины с 23 июля по 6 августа – до 1,5 тыс. тонн против 2,8 тыс. тонн в июне. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе. Среднесуточный показатель оформления на экспорт топливной древесины в июле уменьшился почти в 2 раза в сравнении с июнем.

Уменьшила на 6,7% Украина по итогам І полугодия экспорт масличных культур по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 651 млн долл. По данным Института аграрной экономики, основным товаром масличной группы остается соя, которой в первом полугодии текущего года экспортировали 1,4 млн тонн на сумму 566 млн долларов, что составляет почти 87% экспорта масличных. Кроме того, экспортировано 128 тысяч тонн семян рапса на сумму 56 млн долларов и 18 тысяч тонн семян подсолнечника на 9 млн долларов.

30,7 млн тонн намолотила ранних зерновых и зернобобовых Украина по состоянию на 8 августа с 8,9 млн га (91% прогноза по этим культурам) при урожайности 34,3 ц/га.

Нарастила на 12,6% "Укртранснафта" в июле объем транспортировки нефти по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1 млн 438,53 тыс. тонн. При этом объем перекачки нефти для потребителей Украины возрос на 3,5% – до 185,54 тыс. тонн. Транзит в страны Восточной Европы увеличился на 14% – до 1 млн 252,99 тыс. тонн.

Возросли на 7,4% во втором квартале по сравнению с первым чистые гривневые кредиты банков физическим лицам. Благодаря этому улучшилось качество кредитного портфеля – доля нерабочих кредитов на конец июня составляла 55,7% против 56,4% на начало апреля.

2,888 млн тонн зерновых экспортировала Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 8 августа, что на 13,5% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ. Экспортировано около 1,29 млн тонн пшеницы, 796 тыс. тонн ячменя, 799 тыс. тонн кукурузы. Украина в 2017/2018 МГ (МГ, июль-июнь) экспортировала 39,4 млн тонн зерновых.

На уровне 8 млн тонн Министерство аграрной политики и продовольствия предлагает закрепить объем экспорта пшеницы из Украины в 2018/2019 маркетинговом году (МГ, июль-июнь). Указанный объем министерство предлагает заложить в меморандум, который традиционно подписывается в начале сезона с операторами рынка.

МИР

Отправила первый из 30 локомотивов в Украину компания General Electric Transportation, сообщила "Укрзализныця". Локомотив с завода компании в штате Пенсильвания проследует поездом до порта, затем судном через Атлантику, Средиземное и Черное море прибудет в Черноморск. Окончательное доукомплектование локомотива будет осуществляться на Крюковском вагоностроительном заводе (Полтавская обл.), после этого будет принят в эксплуатацию.

Легализовал организацию и содержание онлайн-казино своим указом президент Беларуси Александр Лукашенко. Возрастной ценз для игроков увеличен с 18 до 21 года.

Предъявили новые обвинения в отмывании денег бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку. В суде были оглашены дополнительные три пункта обвинения, связанные с переводом со счета одного из инвестиционных фондов 10,3 млн долл. на личный банковский счет Н.Разака.

Введет 25%-ную пошлину Китай для товаров американского экспорта общим объемом 16 млрд долл. с 23 августа. Отмечается, что власти КНР вынуждены принять такую меру в ответ на действия США. Американские власти ранее заявили, что с 23 августа обложат 25%-ной пошлиной товары китайского экспорта еще на 16 млрд долл. Таким образом, общий объем поставляемых из КНР в США товаров, облагаемых такой пошлиной, достигнет 50 млрд.

Рассчитывают на рост объема и качества продукции виноделы Франции в 2018 году по отношению к 2017 году, несмотря на то, что некоторые виноградники пострадали от весенних заморозков, града и заражения плесенью.