ГФС закупила неработающие сканеры для таможни, ГБР начало расследование

Предварительно известно о том, что вместо семи сканеров закупили только четыре, и они – в нерабочем состоянии

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по поводу нерабочих сканеров на таможни, работников таможенной службы подозревают в нанесении ущерба госбюджету.

Об этом на своей странице в Facebookсообщила заместительница директора ДБР Ольга Варченко.

По ее словам, предварительно установлено, что вместо 7 сканеров было куплено только 4, которые не функционируют.

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Сообщается, что сканеры были установлены с нарушением технологии, без необходимых специальных комплексов и разрешений. Также некоторые комплексы были построены за двойную цену.



"Беря во внимания перечисленные факты, следователи Центрального аппарата ГБР начали расследование для полного и объективного изучения всех обстоятельств правонарушения. Действия работников таможни нанесли ущерб государственному бюджету и навредили государственным интересам. Квалифицируются они по ч.2 ст. 364 УК Украины", – подытожила Варченко.

Соответствующие данные уже внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, 21 октября Глава ГТС Максим Нефьодов, сообщил что Государственная фискальная служба закупила четыре из ожидаемых семи сканеров, из которых ни один так и не был введен в эксплуатацию.

Новости "Сегодня" писали, что 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы (ГФС) на два отдельных органа – таможенную и налоговую службы. По итогам конкурсов таможню возглавил Максим Нефьодов, а налоговую – Сергей Верланов.

Ранее Нефьодов рассказал сайту "Сегодня", чего украинцы хотят от работы таможни:

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