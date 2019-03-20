Глава ДТЭК: Инвестиционный потенциал украинской энергетики – более 80 млрд евро

Одно из наиболее привлекательных направлений для иностранных инвестиций – возобновляемая энергетика

Максим Тимченко. Фото: ДТЭК.

Глава ДТЭК: Инвестиционный потенциал украинской энергетики – более 80 млрд евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/141/e6b/5c9141e6b086c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/141/e6b/5c9141e6b086c.jpg 2019-03-20T09:27:00+02:00 Экономика Одно из наиболее привлекательных направлений для иностранных инвестиций - возобновляемая энергетика

Украинская энергетика – одна из наиболее недоинвестированных в Европе. Инвестиционный потенциал рынка составляет $80-95 млрд. Чтобы его реализовать, необходимы иностранные инвестиции. Об этом в ходе форума CERAWeek, проходящего в эти дни в Хьюстоне (США), заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Для того, чтобы привести нашу энергетику к европейским стандартам, необходимы огромные инвестиции – более 80 миллиардов евро. Только совместно с западными компаниями, которые знают технологии, которые могут привнести сюда капитал, которые могут построить новые бизнес-процессы в отрасли, мы можем говорить о том, что принятая Украиной Энергетическая стратегия будет реализована", – сказал Тимченко.

Одним из наиболее привлекательных направлений для иностранных инвестиций топ-менеджер назвал возобновляемую энергетику, доля которой в энергобалансе Украины к 2030 году должна вырасти до 25%. Также он акцентировал на том, что Украина имеет самые большие после Норвегии запасы природного газа среди европейских стран – это может превратить ее из импортера в экспортера природного газа. Не менее интересные инвесторам проекты, по мнению главы ДТЭК, могут быть в направлении энергоэффективности.

"Ответ на вопрос, почему Украина не становится энергетически независимой, заключается в том, что у нас недостаточно инвестиций в стране, например, для увеличения добычи газа, – отметил Тимченко. – Важным для привлечения инвестиций является политическая ситуация в стране и профильное законодательство, в том числе, в сфере зеленой энергетики. Инвесторам необходима устойчивая регуляторная среда. Это изменения, которые требуются от государства", – резюмировал генеральный директор ДТЭК.

Он подчеркнул, что во время визита в США увидел активный интерес со стороны западных компаний к украинской энергетике и открытость к партнерству.

По его словам, ДТЭК с момента создания компании в 2005 году инвестировал 9,2 млрд долларов в энергетический сектор Украины. В том числе, вдвое нарастил добычу угля, в 3,3 раза – добычу газа, а до 2020 года планирует иметь в своем портфеле более 1 ГВт "зеленой" энергии.

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