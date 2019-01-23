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Глава НБУ сообщил, сколько "налички" в обороте в Украине

Сегодня, 17:42

На 1 января в обороте находилось около 400 млрд грн наличных денег

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня
Глава НБУ сообщил, сколько "налички" в обороте в Украине //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/888/729/5c4888729d3d4.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/888/729/5c4888729d3d4.jpg Экономика На 1 января в обороте находилось около 400 млрд грн наличных денег

По состоянию на 1 января 2019 года в обороте в Украине находилось около 400 млрд грн наличных денег, из которых около 360 млрд грн – вне банков.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий в интервью сайту "Сегодня".

"Естественно, часть денег работает на теневую экономику. Уровень теневой экономики, по данным Министерства экономического развития и торговли, составляет порядка 32% ВВП. Но разные исследовательские организации и аналитики называют и более внушительные цифры – 40-50%", – сказал он.

По его словам, предприятия обмениваются товарами и рассчитываются наличными, не уплачивая налогов.

"Этот бизнес не платит налогов, платит зарплату "в конвертах", не делает отчислений в Пенсионный фонд", – добавил Смолий.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня": Почему глава НБУ не носит банковские карточки и как узнать свой новый номер счета: интервью с Яковом Смолием.

Ранее в НБУ сообщили о росте числа поддельных банкнот в 500 грн. В регуляторе отметили, что в 2017 году на 1 млн штук настоящих банкнот гривни приходилось около 3,6 штуки поддельных банкнот (в 2016 году – 2,8 шт.). Однако в Нацбанке успокоили — ситуация не критична и находится под контролем.

деньги, НБУ, Смолий

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