"Главная тема": На работу за границу – хорошо там, где нас нет?

Что заставляет украинцев покидать родную страну и ехать за тысячи километров в поисках лучшей жизни? Как обманывают украинских работников за границей? А каких специалистов из Украины ценят больше всего? Ответы узнайте 25 февраля в 20:00 в общественно резонансном проекте "Главная тема" с Еленой Кот на канале "Украина".

Программа "Главная тема" провела свой эксперимент, отправив работать в Польшу журналиста под прикрытием. Как живут и работают украинские мигранты? Кому и где больше платят за границей? И как заработать, а потом не потерять заработанное?

Смотрите "Главную тему" в эфире канала "Украина" в 20:00 сразу после информационно-аналитического еженедельника "События недели" с Олегом Панютой.

"Главная тема" каждое воскресенье в 20:00 на канале "Украина".