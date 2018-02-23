"Главная тема": На работу за границу – хорошо там, где нас нет?

Сегодня, 18:12

Программа "Главная тема" провела собственный эксперимент, отправив работать в Польшу журналиста под прикрытием

"Главная тема": На работу за границу &ndash; хорошо там, где нас нет?

Что заставляет украинцев покидать родную страну и ехать за тысячи километров в поисках лучшей жизни? Как обманывают украинских работников за границей? А каких специалистов из Украины ценят больше всего? Ответы узнайте 25 февраля в 20:00 в общественно резонансном проекте "Главная тема" с Еленой Кот на канале "Украина".

Программа "Главная тема" провела свой эксперимент, отправив работать в Польшу журналиста под прикрытием. Как живут и работают украинские мигранты? Кому и где больше платят за границей? И как заработать, а потом не потерять заработанное?

Смотрите "Главную тему" в эфире канала "Украина" в 20:00 сразу после информационно-аналитического еженедельника "События недели" с Олегом Панютой.

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"Главная тема" каждое воскресенье в 20:00 на канале "Украина".
работа, мигранты, заработки, Главная тема, трудовая миграция

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Источник:

"Сегодня"

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