Гончарук не поддерживает отмену стимулирующей ренты для добычи газа

/ Фото: Кабинет министров Украины

Правительство не планирует повышать налоги и, в том числе, пересматривать условия налогообложения, о которых была достигнута договоренность ранее. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире одного из национальных телеканалов 30 сентября, комментируя возможность отмены стимулирующей ренты на бурение новых скважин.

"Мы действительно не планируем повышать налоги. Сейчас в Верховной Раде зарегистрировано очень много различных инициатив, не ко всем из них мы имеем непосредственное отношение. И норма (относительно отмены стимулирующих рентных ставок на бурение новых скважин – ред.), она сейчас обсуждается. Я бы не относился к ней, как к чему-то такому, что уже произошло", - заявил премьер.

Алексей Гончарук отметил, что потеря доверия инвесторов – это худшее, что может произойти.

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"Абсолютно неправильно пересматривать условия налогообложения, о которых была достигнута определенная договоренность. Когда страна говорит: "Мы определенный период времени гарантированно не пересматриваем налогообложение", а затем делает наоборот – она ​​теряет доверие инвесторов. Потеря доверия инвесторов – это самое дорогое, что мы можем потерять, и худшее, что мы можем придумать. Потому что от доверия к стране зависит стоимость ресурсов, которые в нее поступают. Если тебе верят – ты конкурентоспособен. Это аксиома, которую не нужно доказывать в мире", – добавил он.

Премьер-министр подчеркнул, что его позиция и позиция правительства заключается в том, что пересматривать налоги задним числом и нарушать взятые ранее обязательства – нельзя, ведь это путь в никуда.

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Ранее налоговый комитет ВР инициировал законопроект №1210, предусматривающий изменения формулировки по применению стимулирующих ставок рентной платы для добычи природного газа из новых скважин.

Ассоциация газодобывающих компаний Украины выразила обеспокоенность относительно возможной отмены стимулирующей ренты для газодобывающей отрасли, заявив, что изменения в Налоговом кодексе могут остановить добычу газа в Украине. Так Ассоциация газодобывающих компаний Украины отметила, что эти изменения (по стимулирующей ставке ренты – ред.) представляют угрозу для развития газодобывающей отрасли и непременно приведут к уменьшению объемов бурения и добычи газа, а также негативно скажутся на репутации государства среди инвесторов. Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата в Украине также выразили обеспокоенность относительно этих изменений.

После экспертных обсуждений позже был инициирован законопроект №1210-1, в котором также не были учтены рекомендации экспертов и отрасли в вопросе сохранения стимулирующей ренты.

Действующая норма Закона была предложена Министерством финансов в 2017 году на базе анализа данных недропользователей, Министерства энергетики и угольной промышленности и Государственной фискальной службы. Государство гарантировало закрепления этой нормы на 5 лет, и сейчас парламентарии хотят отменить ее через 20 месяцев

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