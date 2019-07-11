Гособлигации могут быть альтернативным способом сохранения сбережений, – эксперт

Процесс инвестирования в ОВГЗ выгоден и для государства, и для инвесторов

В Украине сложилась ситуация, когда частному инвестору выгоднее вкладывать в ценные бумаги, чем открывать депозиты в банках. Например, инвестирование в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) является полностью безопасным, потому что государство гарантирует полную выплату номинальной стоимости облигаций и процентного дохода. Украинцы постепенно привыкают к рынку ценных бумаг, поэтому ближайшие годы ожидается значительное увеличение частных инвестиций, в том числе в государственные облигации, считает Анатолий Федорчук, руководитель инвестиционного отдела "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА".

"Процесс инвестирования в ОВГЗ выгоден и для государства, и для инвесторов. Правительству выгодно иметь средства для реализации специальных госпрограмм, что повышает уровень жизни каждого украинца, а инвесторы, приобретая гособлигации, получают фиксированный доход и со временем возвращают свою инвестицию в 100-процентном размере", – объясняет Федорчук.

С начала 2017 размер вкладов в гособлигации среди физических лиц вырос в 90 раз – с 104 миллионов до 9,5 миллиарда гривен. Более того, пока украинцы думают, вкладываться в облигации или нет, нерезиденты активно покупают наши ценные бумаги. На сегодня общая сумма инвестиций нерезидентов в ОВГЗ Украины составляет 60 миллиардов гривен, тогда как в прошлом году – всего 10 млрд. Эти цифры говорят сами за себя, считает эксперт.

Сложность в том, что ценные бумаги воспринимаются гражданами как нечто сложное – хотя инвестирование в ОВГЗ по своей сути сходно с размещением средств на депозитном счете в банке, есть только технические различия. Но бесспорный факт, что, инвестируя средства в облигации госзайма, клиент зарабатывает больше. По состоянию на сейчас, средняя процентная ставка гособлигаций составляет 15,7% в гривне и 6% в валюте, а банковских депозитов – 14% и 2,5% годовых соответственно.

Налог на доход физических лиц, полученный от ОВГЗ, платить не нужно, тогда как ставка налога на проценты с депозитного вклада составляет 18% (платят только 1,5% военного сбора). Вкладчикам в ОВГЗ государство возвращает полную сумму инвестиции, то есть верхняя предельная сумма не ограничена. Банки же могут вернуть только 200 тыс. гривен.

Еще важный момент – изменение процентной ставки. Эмитент не меняет ставку ОВГЗ в течение всего периода выпуска облигации. В банковских депозитных договорах процентная ставка определяется в год, и при заключении нового договора может быть другой – выше или ниже в зависимости от текущих тарифов банка. Ограничений в отношении лиц, которые могут оформлять ОВГЗ нет, а сам процесс довольно прост и понятен. Чтобы купить гособлигации, нужен только паспорт и идентификационный номер налогоплательщика.

"Украинцы пока только учатся инвестировать, поэтому, думаю, через несколько лет инвестирование на фондовых рынках будет закономерностью, а не исключением", – считает Анатолий Федорчук.

ООО "Фридом Финанс Украина" – профессиональный участник фондового рынка Украины: торговец ценными бумагами и депозитарное учреждение, часть холдинга Freedom Holding Corp (США), брокеры которого дают клиентам доступ к мировым финансовым рынкам. Акции холдинга листингованы на бирже OTС QX Best Market в США (тикер FRHC). Компания входит в ТОП-5 торговцев на фондовом рынке Украины. На начало 2019 имеет 12 филиалов по Украине, штат более 100 человек.

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