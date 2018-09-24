Гройсман: Доходы местных бюджетов выросли втрое

Финансовых ресурсов стало больше, и глава правительства объяснил, что теперь делать чиновникам

Почти втрое за три года выросли доходы местных бюджетов, но новые финансовые ресурсы общин должны быть конвертированы в новое качество жизни граждан. Об этом во время рабочей поездки в Тернополь заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он встретился с руководителями территориальных общин

"Мы еще очень далеко с вами той эффективности, которую ожидают от нас люди на местном уровне. Благодаря механизмам диалога мы всегда можем находить правильные государственные решения, в основе которых сильное эффективное и ответственное местное самоуправление", – сказал глава правительства.

В начале года Гройсман рассказывал о дальнейших этапах децентрализации в Украине. Он заявлял, что передача на места полномочий и финансовых ресурсов, углубление децентрализации и развитие регионов являются неизменными приоритетами работы правительства Украины, и теперь на первый план выходят вопросы ответственности местной власти за эффективное использование предоставленных ресурсов.

В свою очередь президент Петр Порошенко в ноябре 2017-го рассказывал, что благодаря децентрализации местные бюджеты выросли вдвое. Власть и дальше будет проводить децентрализацию, а также всячески помогать объединенным территориальным общинам, пообещал президент.