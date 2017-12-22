Гройсман объяснил, почему в Украине выросли цены на мясо

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференции 22 декабря объяснил, какие факторы вызвали рост цен на мясо в Украине, и как правительство планирует повлиять на эту ситуацию.

"Цены росли всегда. Назовите мне год, когда не росли цены. Как возможно побороть цены и их рост? Насыщением внутреннего рынка товаром. Что для этого нужно сделать? Мы знаем, например, на что у нас наиболее выросли цены в этом году – мясо. Это означает, что был ряд факторов. Во-первых, животноводством никто серьезно не занимался в Украине. Контроль в стране за эпидемиологическим состоянием был не надлежащий", – рассказал Гройсман.

При этом глава правительства отметил, что одним из факторов роста цен на мясо стало в том числе наращивание производителями экспорта мяса из Украины.

"Но заграницей цена на мясо тоже поднялась, и начали из Украины вывозить мясо заграницу... Наше задание в том, что мы мотивируем (производителей в отралси – Ред.) сейчас – и в следующем году поголовье будет увеличиваться... Ситуация будет более стабильна", – отметил премьер-министр.

Напомним, ранее Госстат зафиксировал огромный разрыв в ценах на сало в разных регионах Украины.