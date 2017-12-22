Гройсман объяснил, почему в Украине выросли цены на мясо

Вчера, 18:40

Одним из факторов роста цен на мясо стало наращивание производителями экспорта мяса из Украины

Фото: pochemu.su
Фото: pochemu.su

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференции 22 декабря объяснил, какие факторы вызвали рост цен на мясо в Украине, и как правительство планирует повлиять на эту ситуацию.

"Цены росли всегда. Назовите мне год, когда не росли цены. Как возможно побороть цены и их рост? Насыщением внутреннего рынка товаром. Что для этого нужно сделать? Мы знаем, например, на что у нас наиболее выросли цены в этом году – мясо. Это означает, что был ряд факторов. Во-первых, животноводством никто серьезно не занимался в Украине. Контроль в стране за эпидемиологическим состоянием был не надлежащий", – рассказал Гройсман.

При этом глава правительства отметил, что одним из факторов роста цен на мясо стало в том числе наращивание производителями экспорта мяса из Украины.

"Но заграницей цена на мясо тоже поднялась, и начали из Украины вывозить мясо заграницу... Наше задание в том, что мы мотивируем (производителей в отралси – Ред.) сейчас – и в следующем году поголовье будет увеличиваться... Ситуация будет более стабильна", – отметил премьер-министр.

Напомним, ранее Госстат зафиксировал огромный разрыв в ценах на сало в разных регионах Украины.
цены, мясо, свинина, Гройсман, рост цен

Вы сейчас просматриваете новость "Гройсман объяснил, почему в Украине выросли цены на мясо". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Екатерина Тюрина

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Фото: архив

Гройсман рассказал, что делать с авто на еврономерах

Вчера, 17:40

Премьер сообщил о разработке законопроекта, призванного решить проблему автомобилей с иностранной регистрацией

Экономика

Фото: Facebook

Блокада на Донбассе "украла" у Украины рост экономики - Гройсман

Вчера, 17:10

ВВП снизился из-за ухудшения торгового баланса
Загрузка...

Экономика

Как вырастут зарплаты и пенсии в 2018 году: Гройсман озвучил цифры

Вчера, 16:31

Премьер уверен, что заложенные в бюджет показатели - это не предел

Экономика

Гройсман отреагировал на решение Стокгольмского арбитража по "Нафтогазу" и "Газпрому"

Вчера, 16:16

Премьер-министр напомнил, что контракт подписывали украинские чиновники
Загрузка...