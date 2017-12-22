Гройсман рассказал, как конфликт Данилюка и Луценко повлияет на сотрудничество с МВФ

По его словам, взаимодействие двух личностей повлияет на сотрудничество 45-миллионной страны с МВФ

Конфликт между министром финансов Украины Александром Данилюком и генеральным прокурором Юрием Луценко, в рамках которого член правительства потребовал отставки руководителя генпрокуратуры, не повлияет на сотрудничество Украины и основного ее кредитора – Международного валютного фонда. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции в Киеве, посвященной итогам 2017 года.

"Я не думаю, что взаимодействие двух личностей повлияет на сотрудничество 45-миллионной страны с МВФ", – сказал Гройсман.

Намоним, 21 декабря министр финансов Украины Александр Данилюк обвинил Генеральную прокуратуру в затягивании расследования дел в отношении действий бывших руководителей и владельцев ПриватБанка.

В ответ на требование министра финансов Александра Данилюка в ГПУ напомнили о том, что глава Минфина якобы не уплатил налоги на более чем 700 тыс. грн. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"В Генеральной прокуратуре заявление министра финансов Украины относительно отставки генерального прокурора рассматривается как банальное желание избежать уголовной ответственности за установленную Государственной фискальной службой Украины неуплату им налогов на сумму 746 343 грн", – написал Лысенко.