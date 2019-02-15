Гройсман сообщил, сколько украинских компаний работают на рынке ЕС
По словам премьера, Украина стремится стать полноценным членом Евросоюза
Более 700 украинских компаний активно работают на европейском рынке. Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter сегодня, 15 февраля.
"Евросоюз является нашим крупнейшим торговым партнером… Его доля в нашем экспорте превышает 42%. Сейчас есть несколько приоритетов сотрудничества: цифровой рынок, таможенная политика, инфраструктура", – отметил глава правительства.
По словам Гройсмана, Украина стремится стать полноценным членом Европейского Союза (ЕС). Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, экс-президентом Европарламента Пэтом Коксом и европарламентариями, сообщает пресс-служба правительства.
"Путь в Евросоюз – это путь к изменению качества жизни граждан. Наше стремление – полноценное членство и соответствие стандартов жизни в Украине стандартам жизни ЕС", – подчеркнул премьер.
Он добавил, что в отношениях с ЕС Украине важно "обеспечить инфраструктурную интеграцию", а также "совмещать таможенные процедуры".
Напомним, на 15-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital президент Петр Порошенко заявил, что Украина установила рекорд по экспорту товаров в страны ЕС. По его словам, за три года объем торговли вырос на 55%.
По итогам 2018 года объем внешней торговли товарами в Украине составил 104 млрд долларов, что на 12% больше, чем в 2017-м. Подробнее читайте в статье "Сегодня": Внешняя торговля: почему покупаем больше, чем продаем.
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