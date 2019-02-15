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Гройсман сообщил, сколько украинских компаний работают на рынке ЕС

Сегодня, 14:38

По словам премьера, Украина стремится стать полноценным членом Евросоюза

Фото: kmu.gov.ua
Фото: kmu.gov.ua.
Гройсман сообщил, сколько украинских компаний работают на рынке ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6b0/a8b/5c66b0a8b78f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6b0/a8b/5c66b0a8b78f8.jpg Экономика По словам премьера, Украина стремится стать полноценным членом Евросоюза

Более 700 украинских компаний активно работают на европейском рынке. Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter сегодня, 15 февраля.

"Евросоюз является нашим крупнейшим торговым партнером… Его доля в нашем экспорте превышает 42%. Сейчас есть несколько приоритетов сотрудничества: цифровой рынок, таможенная политика, инфраструктура", – отметил глава правительства.

По словам Гройсмана, Украина стремится стать полноценным членом Европейского Союза (ЕС). Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, экс-президентом Европарламента Пэтом Коксом и европарламентариями, сообщает пресс-служба правительства.

"Путь в Евросоюз – это путь к изменению качества жизни граждан. Наше стремление – полноценное членство и соответствие стандартов жизни в Украине стандартам жизни ЕС", – подчеркнул премьер.

Он добавил, что в отношениях с ЕС Украине важно "обеспечить инфраструктурную интеграцию", а также "совмещать таможенные процедуры".

Напомним, на 15-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital президент Петр Порошенко заявил, что Украина установила рекорд по экспорту товаров в страны ЕС. По его словам, за три года объем торговли вырос на 55%.

По итогам 2018 года объем внешней торговли товарами в Украине составил 104 млрд долларов, что на 12% больше, чем в 2017-м. Подробнее читайте в статье "Сегодня": Внешняя торговля: почему покупаем больше, чем продаем.

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Тег товары, экспорт, Евросоюз, товарооборот, Гройсман, Владимир Гройсман

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