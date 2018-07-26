Гройсман спрогнозировал, когда в Украине "решительно снизят" цены на газ
В стране уже подготовлены четыре десятка газовых месторождений, но требуются инвестиции.
Стратегической задачей Украины является полный отказ от импорта газа и разработка собственных месторождений. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.
"Как только мы откажемся от импорта, мы сразу решительно снизим цены на газ и не будем находиться под влиянием международной конъюнктуры цен на газ. Вот наша стратегическая задача. Не подачки и скидки, а системное окончательное снижение цен, которое возможно только тогда, когда мы будем добывать газ в количестве, которое нужно Украине, населению и промышленности", – подчеркнул Гройсман.
Как сообщалось, добыча природного газа в Украине за весь 2017 год увеличилась на 4% (на 804,3 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом. В целом добыча газа в Украине в 2017 году составила более 20 млрд кубометров. По подсчетам Кабмина, чтобы отказаться от импорта газа, Украине нужно начать добывать по 27 млрд кубометров газа ежегодно.
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Гройсман также отметил, что сейчас в Украине подготовлено 44 участка с запасами 150 млрд куб. м газа. Эти участки требуют инвестиций.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который упрощает получение разрешений для начала бурения нефтегазовых скважин, а также выделение земельных участков для таких работ.
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