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Группа DCH Ярославского инвестирует $1,5 млн в создание в Харькове музея об участии города в UEFA.EURO2012

Актуально
12 июня, 19:42

Группа DCH Александра Ярославского, которая в 2012 году была генеральным инвестором и координатором подготовки Харькова к приему европейского футбольного первенства UEFA.EURO2012, официально объявила о создании в городе музея судьбоносного для региона турнира

Заявление приурочено к 7-летию проведения Чемпионата Европы по футболу в Украине и Польше, сообщают "Українські Новини". Первый матч континентального футбольного первенства состоялся в Харькове 9 июня 2012 года между национальными сборными Нидерландов и Дании.

Как сообщила пресс-служба группы DCH, экспозиция музея будет содержать артефакты турнира — документальные фото- и видеоматериалы, памятные вещи, связанные с проведением Евро-2012, а также с пребыванием в городе звезд европейского футбола и размещением здесь регионального штаба УЕФА. Передовые интерактивные решения на основе технологий позволят посетителям музея вновь погрузиться в атмосферу незабываемого спортивного праздника, который открыл новую эру в развитии Харькова.

"Идея музея возникла, когда мы с командой коллег, занимавшихся проектами Евро-2012, вспоминали те времена. И пришли к общему выводу – турнир изменил судьбу города. Благодаря тому, что УЕФА подарило Харькову счастье приобщиться к европейскому спортивному событию высшего уровня, многие харьковчане увидели новые возможности, город начал преображаться. Если есть красивый аэропорт, возможность комфортно куда-то слетать, посмотреть мир, есть стадион, есть благоустроенные участки, по образцу которых облагораживаются другие территории, хочется жить, творить и развиваться. Мало кто думает о спортивных соревнованиях с точки зрения их влияния на экономику принимающих городов и качество жизни горожан, но в Харькове именно так произошло – это очевидно. Поэтому мы решили дать харьковчанам возможность вспомнить и ощутить невероятную атмосферу Евро-2012 благодаря специальному музею", — процитировала пресс-служба DCH Александра Ярославского.

Прогресс в развитии инфраструктуры позволил "первой столице" по решению исполкома УЕФА сменить статус с резервного города на принимающий матчи город Чемпионата Европы по футболу. 

Как известно, ключевые объекты инфраструктуры турнира — современные стадион, аэропорт, тренировочный лагерь и др. — возводились за счет частных инвестиций DCH, общая сумма которых превысила 300 млн долларов. Основатель, владелец и президент DCH Александр Ярославский выступил не только генеральным инвестором Евро-2012 в Харькове, но и официальным координатором процесса подготовки к матчам континентального футбольного первенства.

DCH планирует создать музей Евро-2012 на базе объектов, которые были созданы благодаря инвестициям Ярославского в подготовку Харькова к этому турниру — международного аэропорта "Харьков" и пятизвездочного luxury-отеля Kharkiv Palace 5*, в котором в дни матчей размещался временный региональный штаб УЕФА. Группа DCH заявила о готовности инвестировать в создание музея около 1,5 млн долларов. В УЕФА высоко оценили инициативу DCH.

"Харьков в истории чемпионата Европы по футболу 2012 года заполнился как исключительно дисциплинированный принимающий город. Более того, это уникальный кейс, в котором существовал единый центр управления строительством инфраструктуры и были вложены такие огромные частные инвестиции. Для нас инициатива DCH весьма интересна, мы верим в ее успех.  Идея проекта сфокусирована на малоизвестной социальной грани спортивных состязаний – их влиянии на развитие принимающих городов. Надеемся, что сборные матчей Евро-2012 в Харькове – Дании, Германии, Нидерландов, Португалии – помогут будущему музею, предоставив экспонаты, сам музей будет долго радовать жителей и гостей Харькова", — процитировала пресс-служба DCH Мартина Каллена, операционного директора Евро-2012, а ныне исполнительного директора UEFA Events SA, который прокомментировал инициативу Ярославского.

Согласно официальному сообщению DCH, открытие музейных экспозиций Евро-2012 в Харькове запланировано на 5 декабря 2019 года. В этот день ровно 10 лет назад состоялось торжественное открытие домашней арены принадлежавшего Ярославскому футбольного клуба "Металлист" — одноименного стадиона. "Он стал первым из серии объектов, благодаря которому харьковчане получили подтверждение реальности планов проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года в их городе в конкурентной борьбе с крупнейшими городами Украины и Польши", — говорится в сообщении DCH.

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Тег Харьков, ярославский, DCH, Евро-2012

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