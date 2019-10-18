Импорт электроэнергии из России или Беларуси означает сворачивание энергореформы и евроинтеграции Украины – Рябцев

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Украина взяла на себя обязательства отсоединиться от энергосистемы России-Беларуси до 2022 года и интегрироваться в энергосистему Евросоюза, что будет невозможным в случае импорта электроэнергии из этих стран

Об этом заявил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Украина подписала соглашение об ассоциации, приняла план синхронизации объединенной энергетической системы Украины с Энергетической системой континентальной Европы. В соответствии с этим планом, нам необходимо физически отсоединиться от объединенной системы России-Беларуси, проработать в течение года в таком вот изолированном режиме для проверки надежности всех систем. А затем реализовать соответствующие меры по синхронизации наших систем с европейскими. Этот план рассчитан на 5 лет, и он уже реализуется. То есть, если будут подписаны какие-то долгосрочные соглашения или будут какие-то осуществляться закупки электроэнергии в той же самой Беларуси или в той же самой России, это может затормозить реализацию плана, отстрочить выполнение международных обязательств и т.д. со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сообщил Рябцев.

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Эксперт предостерег от отхода от заявленных планов по реформированию энергорынка, отметив, что ранее Украина уже это делала и реформа так и не была завершена в начале 2000-х годов.

"Есть опасность, что, увлекшись вот этим импортом, а импорт привлекательный, безусловно, мы можем забыть о тех планах, которые принимались ранее. И это может означать, что мы опять не доведем реформу рынка электрической энергии до конца. Где-то опять же застрянем на полпути, как мы застряли в начале 2000-х. Потому что синхронизация систем предусматривалась еще и предыдущими соглашениями, и она должна была быть осуществлена до середины 2000-х годов, если я не ошибаюсь, до 2004 года", – пояснил Рябцев.

Напомним, Комитет ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 16 октября одобрил законопроект Андрея Геруса "О внесении изменения в Закон Украины" О рынке электроэнергии "(№2236-2), которым предлагается отменить возможность импорта электроэнергии из РФ, но оставить из Беларуси. По мнению народного депутата Украины, член этого комитета Михаила Бондаря, законопроект Геруса уничтожает рынок электроэнергии и возвращает энергетику к ручному управлению, что приведет к срыву евроинтеграции Украины и усилению энергозависимости от России.

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