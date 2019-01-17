Инфляция замедлится, учетную ставку снизят: глава НБУ дал прогноз

Глава Национального банка Яков Смолий выступил с докладом в Верховной Раде

Фото: НБУ

Инфляция замедлится, учетную ставку снизят: глава НБУ дал прогноз https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0a3/b3b/5c40a3b3b03f6.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0a3/b3b/5c40a3b3b03f6.jpg 2019-01-17T18:01:00+02:00 Экономика Глава Национального банка Яков Смолий выступил с докладом в Верховной Раде

Национальный банк Украины прогнозирует замедление инфляции в стране в текущем году до менее 7% с 9,8% в 2018 году. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий, выступая с докладом в Верховной Раде.

"На этот год мы прогнозируем, что инфляция до конца года составит не более 7%", – сказал Смолий.

По его словам, целевой показатель НБУ на текущий год остается на уровне 6% плюс/минус 1 процентный пункт.

Яков Смолий также заявил о наличии оснований для снижения учетной ставки в стране.

Выступая в Верховной Раде, он согласился с утверждениями депутатов, что на сегодняшний ставка высокая, но пояснил, что решение о ней принимается с учетом сложившихся внешних и внутренних макроэкономических условий.

"На сегодня есть тенденция, и есть все основания пересмотреть и смягчить нашу монетарную политику", – сказал он.

В то же время, Смолий напомнил, что решение относительно учетной ставки будет рассматриваться в январе Монетарным комитетом и утверждаться правлением НБУ.

Ранее в НБУ заявляли, что единственным условием для снижения уровня учетной ставки является значительное снижение темпов инфляции. В сентябре прошлого года НБУ повысил учетную ставку до 18%.

Как сообщалось, что инфляция упала до минимума за пять лет.

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