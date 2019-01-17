Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,01
31,9
УКР
Главная   Новости экономики   Новости экономики

Инфляция замедлится, учетную ставку снизят: глава НБУ дал прогноз

Сегодня, 18:01

Глава Национального банка Яков Смолий выступил с докладом в Верховной Раде

Фото: НБУ
Инфляция замедлится, учетную ставку снизят: глава НБУ дал прогноз https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0a3/b3b/5c40a3b3b03f6.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0a3/b3b/5c40a3b3b03f6.jpg Экономика Глава Национального банка Яков Смолий выступил с докладом в Верховной Раде

Национальный банк Украины прогнозирует замедление инфляции в стране в текущем году до менее 7% с 9,8% в 2018 году. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий, выступая с докладом в Верховной Раде.

"На этот год мы прогнозируем, что инфляция до конца года составит не более 7%", – сказал Смолий.

По его словам, целевой показатель НБУ на текущий год остается на уровне 6% плюс/минус 1 процентный пункт.

Яков Смолий также заявил о наличии оснований для снижения учетной ставки в стране.

Выступая в Верховной Раде, он согласился с утверждениями депутатов, что на сегодняшний ставка высокая, но пояснил, что решение о ней принимается с учетом сложившихся внешних и внутренних макроэкономических условий.

"На сегодня есть тенденция, и есть все основания пересмотреть и смягчить нашу монетарную политику", – сказал он.

В то же время, Смолий напомнил, что решение относительно учетной ставки будет рассматриваться в январе Монетарным комитетом и утверждаться правлением НБУ.

Ранее в НБУ заявляли, что единственным условием для снижения уровня учетной ставки является значительное снижение темпов инфляции. В сентябре прошлого года НБУ повысил учетную ставку до 18%.

Как сообщалось, что инфляция упала до минимума за пять лет.

инфляция, НБУ, учетная ставка, Смолий

Вы сейчас просматриваете новость " Инфляция замедлится, учетную ставку снизят: глава НБУ дал прогноз". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подорожало все, кроме сахара: как выросли цены в Украине за 2018 год

Сегодня, 06:54

Эксперты обещают дальнейший виток цен из-за роста соцстандартов

Инфляция упала до минимума за пять лет: как изменились цены в Украине

11 января, 11:42

Укрепление гривни сделало импорт более доступным, но рост зарплат "накручивал" цены

В Госстате заявили о замедлении инфляции в 2018 году

9 января, 21:45

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях

Жизнь в кредит: украинцы задолжали банкам 205 млрд грн

5 января, 06:44

В прошлом году граждане получили займов на 40% больше, чем 2017-м

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы