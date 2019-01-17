Инфляция замедлится, учетную ставку снизят: глава НБУ дал прогноз
Глава Национального банка Яков Смолий выступил с докладом в Верховной Раде
Национальный банк Украины прогнозирует замедление инфляции в стране в текущем году до менее 7% с 9,8% в 2018 году. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий, выступая с докладом в Верховной Раде.
"На этот год мы прогнозируем, что инфляция до конца года составит не более 7%", – сказал Смолий.
По его словам, целевой показатель НБУ на текущий год остается на уровне 6% плюс/минус 1 процентный пункт.
Яков Смолий также заявил о наличии оснований для снижения учетной ставки в стране.
Выступая в Верховной Раде, он согласился с утверждениями депутатов, что на сегодняшний ставка высокая, но пояснил, что решение о ней принимается с учетом сложившихся внешних и внутренних макроэкономических условий.
"На сегодня есть тенденция, и есть все основания пересмотреть и смягчить нашу монетарную политику", – сказал он.
В то же время, Смолий напомнил, что решение относительно учетной ставки будет рассматриваться в январе Монетарным комитетом и утверждаться правлением НБУ.
Ранее в НБУ заявляли, что единственным условием для снижения уровня учетной ставки является значительное снижение темпов инфляции. В сентябре прошлого года НБУ повысил учетную ставку до 18%.
Как сообщалось, что инфляция упала до минимума за пять лет.
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