Информационные атаки на нас продолжаются, – инвесторы ВИЭ

Инвесторы в зеленую энергетику не просили средства из госбюджета, - Николаенко

Инвесторы в возобновляемую энергетику удивлены появлению нормы в законодательстве относительно частичного погашения задолженности за произведенную зеленую электроэнергию за счет средств государственного бюджета, поскольку такие предложения не инициировались и не обсуждались. Об этом во время конференции сообщил Виталий Николаенко, генеральный директор компании Voltage Group, пишет "Politeka".

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"Есть закон о реструктуризации зеленого тарифа и вместе с ним появился пункт о том, что часть средств для погашения задолженности будет выплачена из бюджета. Никто не просил из инвесторов и никто не ожидал брать средства из бюджета", – заявил Николаенко.

По его словам, такая норма была добавлена ​​с целью еще большего углубления кризиса в области зеленой энергетики, поскольку то, что выплаты пойдут из бюджета, легко вызовет резонанс среди украинцев.

"Создается впечатление, что это сделано специально, чтобы дискредитировать и продолжать информационную атаку", – добавил инвестор.

При этом он подчеркнул, что если бы рынок электроэнергии функционировал нормально и без ограничений, то долгов бы перед производителями электроэнергии не было.

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Вместе с тем, директор Volterra Energy Group Анастасия Попель сообщила, что протянутая в законодательство норма о введении понятия "зеленая металлургия", которая освободила некоторые металлургические предприятия от уплаты тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго", способствует созданию дефицита средств для оплаты за зеленую электроэнергию.

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"Это уже минус средств, которые недополучит "Гарантированный покупатель", чтобы компенсировать средства производителям ВИЭ", – сказала она.

Напомним, в законе 810-Х, который базируется на подписанном президентом Владимиром Зеленским законопроекте №3658, появилась норма о покрытии 20% долга за произведенную зеленую электроэнергию за счет средств государственного бюджета. Сейчас общая сумма долга госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед производителями достигает 22 млрд грн.

Этим же законом до 2030 года введены отдельные условия для предприятий "зеленой" электрометаллургии – для них будет применяться тариф на передачу, не будет учитывать расходы "Укрэнерго" на выплаты по "зеленому" тарифу. Автором таких поправок был нардеп фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский.

По словам Кисилевского, в группу "зеленой" электрометаллургии попадают завод "Днепросталь" (г. Днепр, владелец – Interpipe Steel Виктора Пинчука), "Днепроспецсталь" (г. Запорожье, один из владельцев VS Energy Александра Бабакова), "Электросталь" (г. Курахово Донецкой обл., владелец – бизнесмен Игорь Анреев) и "Азовэлектросталь" (г. Мариуполь).

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Ранее народный депутат, заместитель председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко отмечал, что понятие "зеленая металлургия" позволит экономить компании "Интерпайп" Виктора Пинчука 12-15 миллионов долларов ежегодно.

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