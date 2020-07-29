Инвестиции в электросети могли бы спасти Киев от массового блэкаута – Визир

Достаточное финансирование электросетей смогло бы уменьшить последствия аварии на комунальной ТЭЦ-5 и избежать обесточивания трех районов столицы. Обеспечить такое финансирование может только внедрение стимулирующего тарифа для операторов системы распределения по европейской модели. Такое мнение озвучил Александр Визир, глава ГС "Умные электросети Украины" на странице Фейсбук, комментируя видео о бегстве людей из обесточенного в результате аварии на теплоцентрали метро, пишет "Главком".

Реклама

"Меня поразили кадры сотен людей, которые в темноте идут в обесточенном тоннеле метро, ​​подсвечивая под ноги телефоном. Это счастье, что не дошло до паники и жертв", – пишет эксперт.

Енергоексперт утверждает, что авария на ТЭЦ-5, находящейся в коммунальной собственности КП "Киевтеплоэнерго", возникла из-за физически устаревшего масляного выключателя напряжением 110 кВ 1982 года выпуска.

По причине того, что ТЭЦ-5 также является узлом, который питает подстанции оператора системы распределения ДТЭК Киевские электросети и несколько районов города, около 7500 домов и учреждений остались без электроснабжения, в том числе станции метрополитена.

По мнению Визира, подстраховать теплоцентраль в такой аварийной ситуации смог бы оператор системы распределения Киева, который владеет подстанциями и резервными линиями. ДТЭК Киевские электросети спроектировал линию 110 кВ между ПС "Новокиевская" и "Московская". Данная линия позволила бы автоматически переключить на другой источник питания потребителей.

Реклама

Эксперт утверждает, что в инвестпрограмме 2018-2019 годов была реализована первая очередь. Однако завершить работу ОСР не может из-за недостаточного финансирования. На реализацию второй очереди необходимо еще 405 млн грн, которые невозможно получить при нынешнем тарифообразования "Cost +".

В тренде Когда ждать доллара по 28: эксперт назвал условия

"Однако стоимость проекта фактически равна стоимости всей инвестпрограммы компании в год (то есть или одна подстанция, или все другие капитальные инвестиции), утверждается регулятором по устаревшей методике "Cost+". В ней ОСР не может реализовывать такие масштабные проекты, которые критично необходимы городу", – подчеркнул глава союза операторов систем распределения.

По мнению Александра Визира, если бы в стране было введено стимулирующее тарифообразование по европейскому подходу (единая база активов, ставка доходности на уровне WACC – как в большинстве стран ЕС), то инвестиции в сети столицы ежегодно составляли бы около 1 млрд грн.

"А значит проект современной линии и подстанции, которая обеспечила бы город надежным электроснабжением, появился бы за пару лет. А вместе с тем компания реализовывала бы меньшие по объему, но не менее важные для города проекты – строительство 20-30 кабельных линий и десятка распределительных пунктов в год", – отмечает Визир.

Напомним, ранее Экспертный Совет при Министерстве энергетики отметил, что введение европейской модели RAB-регулирования улучшит качество электроснабжения.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама