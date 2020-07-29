Инвестиции в новые вагоны – не приоритет, нам нужны локомотивы – глава УЗ

"Укрзализныце" как перевозчику нужны локомотивы, обновление вагонного парка не является приоритетом. Об этом заявил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик в интервью "Новому времени", пишет "Главком".

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"Сейчас есть большой парк грузовых вагонов в собственности "Укрзализныци" и много частных вагонов, которые сейчас не востребованы. Поэтому инвестирование в приобретение новых вагонов не является приоритетом", – сказал Юрик.

По его словам, компания намерена инвестировать в первую очередь в закупку локомотивов, что позволит нарастить объемы перевозок.

"Мы идем в рынок. Внутри компании есть решение, что нам нужны локомотивы. Потому что они будут обеспечивать перевозки, позволят иметь статус перевозчика. Когда мы будем структурировать договоры закупки локомотивов, мы разделим это на этапность. И будем смотреть на конъюнктуру: как движется новый рынок уже, как будет вести себя экономика Украины с точки зрения запроса на наши транспортные услуги – будь то экспорт или это внутреннее сообщение, или транзит", – объяснил Юрик.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной первой годовщины президентства, заявил, что к вопросу реформы "Укрзализныци" вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.

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Напомним, и.о. председателя правления госкомпании Иван Юрик на встрече с главой исполкома Нацсовета реформ Михаилом Саакашвили заявил, что "Укрзализныця" нуждается в 50 млрд государственной поддержки ежегодно.

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