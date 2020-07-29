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Инвестиции в новые вагоны – не приоритет, нам нужны локомотивы – глава УЗ

29 июля, 14:06

Инна Бабур Инна Бабур

Закупка локомотивов, по мнению Ивана Юрика, позволит нарастить объемы перевозок

"Укрзализныце" как перевозчику нужны локомотивы, обновление вагонного парка не является приоритетом. Об этом заявил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик в интервью "Новому времени", пишет "Главком".

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"Сейчас есть большой парк грузовых вагонов в собственности "Укрзализныци" и много частных вагонов, которые сейчас не востребованы. Поэтому инвестирование в приобретение новых вагонов не является приоритетом", – сказал Юрик.

По его словам, компания намерена инвестировать в первую очередь в закупку локомотивов, что позволит нарастить объемы перевозок.

"Мы идем в рынок. Внутри компании есть решение, что нам нужны локомотивы. Потому что они будут обеспечивать перевозки, позволят иметь статус перевозчика. Когда мы будем структурировать договоры закупки локомотивов, мы разделим это на этапность. И будем смотреть на конъюнктуру: как движется новый рынок уже, как будет вести себя экономика Украины с точки зрения запроса на наши транспортные услуги – будь то экспорт или это внутреннее сообщение, или транзит", – объяснил Юрик.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной первой годовщины президентства, заявил, что к вопросу реформы "Укрзализныци" вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.

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Напомним, и.о. председателя правления госкомпании Иван Юрик на встрече с главой исполкома Нацсовета реформ Михаилом Саакашвили заявил, что "Укрзализныця" нуждается в 50 млрд государственной поддержки ежегодно.

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Укрзализныця вагоны реформы локомотивы

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