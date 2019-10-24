Инвестиции в Украину: куда и сколько вложить денег, чтобы сделать страну сильной (опрос)

На форуме RE: think. Invest in Ukraine 400 представителей власти и бизнеса обсудят перспективы развития Украины

29 октября в Мариуполе состоится первый инвестиционный форум по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и при поддержке Кабинета министров Украины RE: think. Invest in Ukraine.

Более 400 представителей власти и бизнеса встретятся для обсуждения перспектив развития региона и улучшения инвестиционного климата государства. Форум станет первым событием такого масштаба за пределами столицы.

Среди спикеров – президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, руководители четырех крупнейших международных финансовых институтов и многие другие. Основная программа форума будет составлять пять панелей, во время которых обсудят инвестиционный потенциал Украины, пути развития регионов, инвестиционные проекты и точки экономического роста.

А пока, уважаемые читатели, предлагаем вам ответить на несколько вопросов:

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