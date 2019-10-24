Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,69

Инвестиции в Украину: куда и сколько вложить денег, чтобы сделать страну сильной (опрос)

24 октября, 16:56

На форуме RE: think. Invest in Ukraine 400 представителей власти и бизнеса обсудят перспективы развития Украины

29 октября в Мариуполе состоится первый инвестиционный форум по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и при поддержке Кабинета министров Украины RE: think. Invest in Ukraine.

Более 400 представителей власти и бизнеса встретятся для обсуждения перспектив развития региона и улучшения инвестиционного климата государства. Форум станет первым событием такого масштаба за пределами столицы.

Среди спикеров – президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, руководители четырех крупнейших международных финансовых институтов и многие другие. Основная программа форума будет составлять пять панелей, во время которых обсудят инвестиционный потенциал Украины, пути развития регионов, инвестиционные проекты и точки экономического роста.

А пока, уважаемые читатели, предлагаем вам ответить на несколько вопросов:

Реклама

В тренде
Экономист озвучил главное достижение Кабмина Гончарука

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

инвестиции форум инвестиционный форум RE:THINK. Invest in Ukraine

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Проверки
Проверки "единщиков": Зеленский инициирует введение двухлетнего мораторияЭкономика
Бюджет-2020 прошел первое чтение: что приняла Рада
Бюджет-2020 прошел первое чтение: что приняла РадаЭкономика
В Украине изменится официальный прогноз курса доллара
В Украине изменится официальный прогноз курса доллараФинансы
Уроженец Одессы стал миллиардером в США
Уроженец Одессы стал миллиардером в СШАСША
Онлайн-трансляция заседание Верховной Рады: на повестке дня госбюджет-2020
Онлайн-трансляция заседание Верховной Рады: на повестке дня госбюджет-2020Политика
Реформа прожиточного минимума: вырастут ли пенсии до 4000 гривен
Реформа прожиточного минимума: вырастут ли пенсии до 4000 гривенФинансы

Новости партнеров

Loading...
загрузка...