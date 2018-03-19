Итоги 19 марта: главные события дня в Украине и мире

ОБЩЕСТВО

2 раза за прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму, сообщил пресс-центр штаба АТО.

129 населенных пунктов в 7 областях по состоянию на утро 19 марта оставались обесточенными из-за осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) и срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

На 7 млрд грн Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и государственные предприятия с ноября 2016 года суммарно реализовали через систему "Prozorro.Продажи" активы неплатежеспособных банков и другое имущество.

До 1,63 млрд грн Кабинет министров увеличил финансирование программы по обеспечению людей с инвалидностью протезно-ортопедическими изделиями, что на 652 млн грн больше, чем годом ранее.

В ночь на воскресенье, 25 марта Украина переходит на "летнее время".

Зарегистрировано 21931 человек больных гриппом и ОРВИ в Киеве за 11-ю неделю эпидсезона (за 10-ю неделю заболело 17364 человек), об этом сообщили в КГГА. Показатель заболеваемости составил 749,6 (за 10-ю неделю 593,5), что ниже эпидемического порога на 34,5%.

Заняла шестое место в неофициальном командном зачете сборная Украины на Паралимпиаде 2018. Наши спортсмены заработали 22 награды (7 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых), – этот результат является лучшим для украинской сборной за последние 10 лет. На первом месте сборная США – 36 медалей (13 – 15 – 8).

ЭКОНОМИКА

На уровне 26,35 грн Национальный банк установил официальный курс гривни к американскому доллару на 19 марта. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 8 копеек. Сегодня курс доллара на межбанке в продаже понизился на 1 копейку – до 26,44 грн, и в покупке понизился на 1 копейку, до 26,40 грн.

1,6% от ВВП составил дефицит государственного бюджета Украины в 2017 году – 47,9 млрд грн, сообщил Минфин. В 2016 году дефицит составлял 70,3 млрд грн или 2,9% ВВП, в 2015 – 45,2 млрд или 2,3%, в 2014 – 78,1 млрд или 4,9%.

Снизил на 3,6% в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом 2017 года Шебелинский газоперерабатывающий завод переработку нефтяного сырья – до 80.3 тыс. тонн. При этом завод снизил производство бензина на 10,7% – до 20,9 тыс. тонн, мазута – на 12,1%, до 5,1 тыс. тонн, но увеличил выпуск дизтоплива на 2,5% – до 16,5 тыс. тонн. Загрузка мощностей завода составила 48,2% против 50% за два месяца 2017 года. Шебелинский ГПЗ в 2017 году снизил переработку нефтяного сырья на 0,7% по сравнению с 2016 годом – до 493,5 тыс. тонн. Загрузка его мощностей составила 49,4% против 49,7% в 2016 году.

На 47% меньше украинские производители поставили за февраль на внешние рынки сахара, чем в предыдущем месяце, сообщила ассоциация "Укрцукор". Торги на внешнем рынке ослабли из-за неблагоприятной конъюнктуры: низкие цены и мировой профицит. Производство сахара в 2017/2018 МГ выросло на 6,5% и составляет 2,14 млн тонн сахара.

Возросли на 0,8% запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний в период с 12 по 19 марта – до 1 млн 487,3 тыс. тонн, свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Снизила на 49,3% Украина с начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона и по 17 марта 2018 года запасы природного газа в своих подземных хранилищах – до 8 млрд 612,22 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз". Запасы газа на 17 марта-2018 на 5,7% и 10,1% больше, чем на аналогичные даты 2017 и 2015 годов, но на 6,8% меньше, чем на 17 марта-2016.

МИР

Опустилась на 0,57% цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник – до 65,83 долл. за баррель. В прошлую пятницу контракты подскочили в цене на 1,67% – до 66,21 долл. Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,56% – до 61,99 долл. По итогам предыдущей сессии контракты подорожали на 1,88% – до 62,34 долл. На прошлой неделе Brent подорожала на 1,1%, WTI – на 0,5%.

С 29 марта 2019 года по 31 декабря 2020 года продлится переходный период по Brexit, условия которого наконец согласовали Великобритания и Европейский. На известиях об этом курс британской нацвалюты поднялся до самого высокого уровня более чем за месяц – 1,4089 доллара по сравнению с 1,3942 в пятницу.

Превысил 21 трлн долларов впервые объем национального долга США. Отметку в 20 трлн долл. госдолг превысил в сентябре прошлого года.