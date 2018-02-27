Кабмин начал передавать земли сельхозназначения в собственность громадам

Это участки за пределами населенных пунктов, к концу года процесс передачи угодий будет завершен

Правительство начало передавать земли сельхозназначения в собственность объединенным территориальным громадам.

Это участки за пределами населенных пунктов. К концу года процесс передачи угодий будет завершен.

"Мы взяли землю и передали в собственность общин. Теперь общины будут принимать решения как ее использовать, как ей управлять. А граждане жители этих объединенных теробщин будут контролировать эту власть без вмешательства государства. Поэтому здесь открываются новые возможности лучшего администрирования земель и лучшего наполнения бюджета своих бюджетов за использование земель", – сказал Владимир Гройсман.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил распоряжение, которое лишает структуры Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) права единолично принимать решения по распоряжению землями за пределами населенных пунктов.

Согласно распоряжению правительства, такие решения структуры Госгеокадастра с 1 февраля больше не смогут принимать без согласия объединенных территориальных общин (ОТО).

"Ни один госгеокадастр Украины не будет иметь право принимать единоличное решение. Хотят провести аукцион и выделить землю, которая в будущем будет передаваться в этом году – пожалуйста, уже сейчас они обязаны обратиться с ходатайством в совет объединенной территориальной общины, принять решение этого совета, что они согласовали. И только тогда эта земля может быть выдана. Не дай Бог кто-то в каком-то уголочке Украины, района попробует передавать землю без решения ОТО, которая вне границ населенного пункта, – хочу обозначить, что за это будет четкая уголовная ответственность", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман.