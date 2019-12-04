/ Фото: Кабинет министров Украины

Правительство Украины продлило до конца 2020 года действие ограничений в отношении российских товаров. Об этом в Facebook сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

"Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров – до 31 декабря 2020 года – как ответ на аналогичные действия РФ", – написал он.

Реклама

Напомним, 18 апреля Россия расширила список запрещенных товаров из Украины. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление и отметил, что расширяется запрет на ввоз в Россию украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов.

10 апреля Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из Российской Федерации, которые запрещено ввозить в Украину. Изначально эмбарго на российские товары было введено с 10 января 2016 года. В конце 2019 года правительство продлило его до 31 декабря 2019 года. Соответствующее решение потеряет силу 1 января 2020 года.

Запреты вводились в ответ на решение правительства РФ ввести с 1 января продэмбарго в отношении Украины, принятое из-за введения Украиной санкций против России.

При этом 29 декабря 2018 года Медведев подписал постановление о запрете на импорт в РФ ряда товаров из Украины либо перемещаемых через территорию Украины. Большая часть "запрещенки" – это промтовары. Но фигурируют в перечне и продукты питания.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама