Кабмин утвердил стратегию возрождения авиастроения

Украина – одна из немногих стран мира, которая имеет возможности полного цикла производства авиационной техники

Сегодня, 10 мая Кабинет Министров Украины по инициативе Минэкономразвития одобрил Стратегию возрождения украинского авиастроения на период до 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как отмечается, цель Стратегии – восстановить стабильное развитие отрасли авиастроения и обеспечить рентабельность высокотехнологичного производства авиационной техники в Украине.

"Украина – одна из немногих стран мира, которая имеет возможности полного цикла производства авиационной техники. В то же время сегодня мы наблюдаем падение производства и занятости на авиастроительных предприятиях. Авиационная отрасль чрезмерно зависит от российских контрагентов. Мы должны это изменить", – подчеркнул первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Среди решений, которые предлагает Стратегия возрождения украинского авиастроения:

оптимизация и модернизация производства самолетов "Ан",

модернизация и производство вертолетов "Ми",

импортозамещение комплектующих из РФ,

структурное реформирование предприятий отрасли авиастроения.

"В результате реализации Стратегии мы сможем не только увеличить объемы выпуска самолетов и вертолетов для внутренних потребностей, но и сохранить как минимум 60 000 рабочих мест для специалистов авиастроительной отрасли", – подчеркнул Степан Кубив.

Кроме того, в результате реализации Стратегии ожидается

разработка новых образцов транспортных самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, а также модернизация уже имеющихся моделей пассажирских и транспортных самолетов и вертолетов,

повышение качества производства авиационной техники до уровня лучших мировых аналогов, а также внедрение международных систем сертификации продукции,

расширение взаимодействия между государственным и частным сектором, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в авиастроение.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина запустит полный цикл строительства самолетов.

Как известно, все авиастроительные предприятия Украины объединили в корпорацию.