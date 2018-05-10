Кабмин утвердил стратегию возрождения авиастроения

Сегодня, 14:37

Украина – одна из немногих стран мира, которая имеет возможности полного цикла производства авиационной техники

Кабмин решил поддержать авиастроение. Фото: AFP
Кабмин решил поддержать авиастроение. Фото: AFP

Сегодня, 10 мая Кабинет Министров Украины по инициативе Минэкономразвития одобрил Стратегию возрождения украинского авиастроения на период до 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как отмечается, цель Стратегии – восстановить стабильное развитие отрасли авиастроения и обеспечить рентабельность высокотехнологичного производства авиационной техники в Украине.

"Украина – одна из немногих стран мира, которая имеет возможности полного цикла производства авиационной техники. В то же время сегодня мы наблюдаем падение производства и занятости на авиастроительных предприятиях. Авиационная отрасль чрезмерно зависит от российских контрагентов. Мы должны это изменить", – подчеркнул первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Среди решений, которые предлагает Стратегия возрождения украинского авиастроения:

  • оптимизация и модернизация производства самолетов "Ан",
  • модернизация и производство вертолетов "Ми",
  • импортозамещение комплектующих из РФ,
  • структурное реформирование предприятий отрасли авиастроения.

"В результате реализации Стратегии мы сможем не только увеличить объемы выпуска самолетов и вертолетов для внутренних потребностей, но и сохранить как минимум 60 000 рабочих мест для специалистов авиастроительной отрасли", – подчеркнул Степан Кубив.

Кроме того, в результате реализации Стратегии ожидается

  • разработка новых образцов транспортных самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, а также модернизация уже имеющихся моделей пассажирских и транспортных самолетов и вертолетов,
  • повышение качества производства авиационной техники до уровня лучших мировых аналогов, а также внедрение международных систем сертификации продукции,
  • расширение взаимодействия между государственным и частным сектором, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в авиастроение.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина запустит полный цикл строительства самолетов.

Как известно, все авиастроительные предприятия Украины объединили в корпорацию.
Украина, Антонов, авиастроение

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"Сегодня"

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