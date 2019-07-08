Как объявить себя банкротом?

После вступления в силу Кодекса о процедурах банкротства, а именно после 21 октября 2019 года, граждане Украины имеют право обратиться в суд для признания себя банкротом

Процедура банкротства помогает законным путем урегулировать долги физического лица, а также освободить от долгов при недостаточности имущества для их погашения.

Единственное жилье должника и членов его семьи, если это не залоговое имущество, при площади квартиры до 60 м2 или жилого дома до 120 м2, не подлежит продаже в процедуре банкротства и остается должнику.

Кому будет выгодна данная процедура?

В первую очередь – людям с суммой долга не менее 80 -100 тысяч гривен. Процедура банкротства предполагает значительные денежные траты на ее проведение и при меньшей сумме задолженности становится неоправданной.

Так на авансирование услуг арбитражного управляющего вам придется внести на депозитный счет хозяйственного суда чуть менее 30 тысяч гривен. Также на данный момент открыт вопрос с размером судебного сбора. Это необходимый минимум. Если же сюда прибавить стоимость необходимых справок, услуг адвоката и т.д., получится сумма затрат около 2 тысяч долларов.

Следующее, что необходимо знать – критерии, по которым определяется возможность обратиться в суд (нужен один из нижеперечисленных) :

просроченная задолженность более 30 размеров минимальной заработной платы;

если вы перестали оплачивать более половины обязательных платежей более двух месяцев подряд;

исполнителем вынесено постановление об отсутствии имущества у должника, которое можно взыскать в счет уплаты долга.

Далее необходимо тщательно проанализировать вероятность наступления рисков, которые могут вас ожидать в процессе банкротства. К таковым относится:

возможность отказа хозяйственного суда в возбуждении дела или признании банкротом;

вероятность признания сделок должника недействительными;

непредвиденная продажа имущества.

Оценку рисков рекомендуется провести до проведения процедуры, юристы компании LiquidatorPro могут вам в этом помочь.

После того как вы приняли решение о том, что процедура банкротства вам подходит, необходимо:

составить заявление о неплатежеспособности,

собрать весь перечень документов, предусмотренный ст. 116 Кодекса Украины о процедурах банкротства,

оплатить судебный сбор и авансирование услуг арбитражного управляющего;

подать заявление в хозяйственный суд по месту регистрации.

После подачи заявления в суд вас ждут следующие этапы:

принятие судом заявления о неплатежеспособности;

открытие производства в деле о неплатежеспособности с одновременным введением процедуры реструктуризации долгов, назначением арбитражного управляющего и наложением моратория на кредиторские требования;

проведение процедуры реструктуризации и собрание кредиторов;

признание должника банкротом и введение процедуры погашения долгов;

завершение процедуры погашения долгов и освобождение физического лица от долговых обязательств.

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