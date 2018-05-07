Как работающему узнать размер будущей пенсии, а пенсионеру – не сидеть в очередях к инспектору

Сегодня, 07:52

Чтобы зарегистрироваться на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, сначала придется лично прийти в одну из структур

Как работающему узнать размер будущей пенсии, а пенсионеру – не сидеть в очередях к инспектору

Сайт "Сегодня" недавно рассказывал о том, что Пенсионный фонд Украины получил от Агентства США по международному развитию серверную систему Oracle, которая позволяет максимально перевести обслуживание пенсионеров в онлайн и надежно защитить персональные данные.   

На презентации новой системы о ее возможностях рассказывали удивительные вещи. "Если есть компьютер и доступ к интернету, то вообще в идеале не нужно будет обращаться в отделения Пенсионного фонда. Можно будет получить услуги, не выходя из дома", – говорил, в частности, глава Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный.

А работающим украинцам обещали, что они смогут узнать, какие взносы платятся в Пенсионный фонд с их зарплаты и на какую пенсию каждый сможет претендовать в будущем. Ведь на серверах Пенсионного фонда хранится не только база данных ПФУ, но и база налогоплательщиков.

Мы решили рассказать подробнее, как можно получить доступ к своим данным из этих баз и чем может быть полезен персональный кабинет на "Портале электронных услуг" Пенсионного фонда Украины.

Как попасть на портал электронных услуг

Оказалось, что зарегистрироваться на "Портале электронных услуг" ПФУ – не так-то и просто. Честно признаться, и попасть-то туда нам удалось не сразу.

Первое, что бросается в глаза, когда заходишь на главную страницу сайта ПФУ, – большой постер в центре страницы: "Веб-портал электронных услуг". И его интернет-адрес. Однако попытка ввести этот адрес в адресную строку окончилась неудачей. Раз за разом открывалась табличка: "Не удается получить доступ сайту".

Оказалось, что традиционные www. на постере лишние. А вот если набирать указанный интернет-адрес без этих "даби-даби", попадаешь прямехонько на нужный портал.

А вот кнопку портала, которая позволяет сразу перенестись на портал, без введения адреса вручную, мы обнаружили не сразу. Хотя она там есть: расположена под постером справа. Но выглядит гораздо менее заметно, чем кнопки с другими разделами сайта.

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У вас нет ЭЦП или ЭПП? Тогда бегом в АЦСК или в ПФУ!

Какую информацию можно узнать на портале и для чего вообще он нужен, мы расскажем дальше. Пока же отметим, что для доступа к любой информации прежде всего придется пройти регистрацию на портале и получить доступ в свой персональный кабинет.

"Для вашего удобства процедура регистрации на веб-портале максимально упрощена" – с такой фразы начинается раздел "Как зарегистрироваться на портале". Но далее текст пестрит малопонятными аббревиатурами и терминами:

"Если вы не имеете еще ЭЦП одного из АЦСК, вам необходимо обратиться в АЦСК и получить ЭЦП. Информация о получении ЭЦП может вами быть получена в интернете в зависимости от АЦСК, выбранного вами… Или обратитесь в ПФУ и получите ЭПП".

Вряд ли основной целевой аудитории портала – пенсионерам – подобная информация покажется "максимально упрощенной". Да и многим работающим, думаем, тоже.

Мы решили перевести написанное на "человеческий язык".

На портале предусмотрено два способа регистрации: 1) с помощью более привычных логина и пароля и 2) с помощью электронной цифровой подписи, той самой ЭЦП.

Цифровые подписи у нас – вещь довольно новая, а потому еще малоизвестная. Об этом свидетельствует и статистика портала электронных услуг ПФУ, которой поделился с нами директор департамента информационных систем и электронных реестров ПФУ Александр Малецкий. По его словам, на сегодняшний день процедуру регистрации на портале ПФУ прошли порядка 2,2 млн украинцев. Из них свыше 2 млн заходят в личный кабинет с помощью логина и пароля. А с использованием электронной цифровой подписи – всего около 189 тыс. человек.

Посетитель портала не может просто придумать себе логин, пароль и считаться зарегистрированным. Прежде всего ему нужно будет сходить в свое отделение Пенсионного фонда и записать соответствующее заявление. Этому заявлению присвоят некий код, который нужно будет вводить во время регистрации.

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При регистрации с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) в Пенсионный фонд идти не нужно. Но придется сходить, собственно, за цифровой подписью в одно из специальных учреждений, которые занимаются удостоверением цифровых подписей и выдачей специальных кодов – "ключей". Эти учреждения называются Аккредитованные центры сертификации ключей (та самая, малопонятная аббревиатура АЦСК).

Список центров, чьи ключи подходят для портала Пенсионного фонда, размещен на сайте, но, чтобы его обнаружить, нужно зайти в другой раздел – "Особистий кабінет", затем – нажать кнопку "ЗА ЕЦП", затем – "Бажаєте знати більше?". И только тогда откроется страница с нужным списком.

О том, как оформить электронную цифровую подпись, мы намереваемся подробнее рассказать в ближайшее время в другой статье. Пока отметим только, что те, кто оформил ЭЦП, получают в АЦСК обычную флешку, компакт-диск или другой носитель информации, на котором хранится сама подпись и ее персональный код в базе данных – "ключ". Чтобы "считать" ЭЦП, эту флешку или диск необходимо подсоединить к компьютеру.

На сегодняшний день цифровые подписи в обязательном порядке имеют все госслужащие, физические лица – предприниматели, некоторые другие категории украинцев. Этим счастливчикам никуда ходить уже не придется, они действительно смогут зарегистрироваться на портале Пенсионного фонда быстро и не выходя из дому.

Вход по ЭПП и токену

Выше мы рассказали о двух вариантах регистрации на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Но когда вы, успешно пройдя регистрацию, захотите войти в свой личный кабинет, чтобы наконец посмотреть нужную информацию, вам опять нужно будет вводить регистрационные данные. Причем вы обнаружите, что способов входа в личный кабинет существует не 2, а аж 4! "По ЭЦП" (электронной цифровой подписи), "По логину", а еще – "По ЭПП" и "По токену".

Разобраться с этими способами нам также помог Александр Малецкий.

ЭПП – электронное пенсионное удостоверение. Сейчас такие получают только внутренне перемещенные лица, для всех других выдача таких удостоверений нового образца запланирована на будущее.

В электронные пенсионные удостоверения уже "зашита" информация об электронной цифровой подписи владельца. Но "подсоединить" пенсионное удостоверение к компьютеру или ноутбуку можно только с помощью специального картридера, который нужно покупать самостоятельно.

Токен – такой же электронный носитель информации, как флешка, да и с виду похож на нее. Однако, в отличие от обычной флешки, токен имеет дополнительную защиту, в частности в виде пароля. То есть если обычная флешка каким-то образом попадет в чужие руки, злоумышленник сможет воспользоваться хранящейся на ней информацией. Воспользоваться информацией с токена он не сможет. Но, выбирая, на каком носителе, хранить электронную подпись, учтите, что токен вам обойдется дороже обычной флешки.

Однако по своей сути и электронное пенсионное удостоверение, и токен являются вариантами электронной цифровой подписи.

С ЭЦП можно получить больше услуг, чем с логином и паролем

Директор департамента информационных систем и электронных реестров ПФУ Александр Малецкий обращает внимание, что электронная цифровая подпись намного лучше защищает данные пользователя по сравнению с обычными логином и паролем. Поэтому в Пенсионном фонде намерены стимулировать именно такой способ регистрации (по ЭЦП, ЭПП и токену).

"Прежде чем предоставить доступ к личным данным человека, мы должны надежно идентифицировать этого человека. Логин и пароль считаются не полностью надежным способом идентификации, поэтому для тех, кто зарегистрировался таким образом, есть и будут оставаться определенные ограничения. Использование электронной подписи – гораздо более надежный вариант. И мы акцентируем на том, что именно регистрация с использованием ЭЦП дает возможность человеку получать в дальнейшем полный перечень услуг Пенсионного фонда дистанционно, в электронном виде", – говорит Александр Малецкий.

В частности, по словам директора департамента, принимать электронные заявления – например, на перерасчет пенсий – будут только у тех, кто имеет электронную цифровую подпись. Те, кто регистрировался на портале под логином и паролем, не смогут претендовать электронные услуги, для получения которых необходимо заверение документов личной подписью.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что Украина – в числе 14 мировых лидеров по внедрению технологии блокчейн, результатом развития которой стали криптовалюты.
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Автор:

Александра Романюк

Источник:

"Сегодня"

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