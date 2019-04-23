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Как рынок земли повысит ВВП Украины: Всемирный банк назвал цифру

Сегодня, 09:59

Продуктивность сельского хозяйства в Украине ниже европейского, считают в организации

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В случае введения рынка земли в Украине, ВВП страны вырос бы на 1,6%. Об этом сказал руководитель программы Всемирного банка (ВБ) по вопросам инфраструктуры и устойчивого развития в Украине, Беларуси и Молдове Бахер Аль-Ханави, открывая международную конференцию "Эффективное управление земельными ресурсами как предпосылка развития Украины" во Львове.

Также Аль-Ханави отметил, что добавленная стоимость за гектар в 2014 году в Украине составляла 413 долларов, тогда как в Польше – 1142 доллара, в Германии - 1507 долларов, во Франции – 2444 доллара.

"И это при том, что в Украине в три раза больше пахотных земель - треть мировых  черноземов", - отметил он. 

По словам представителя ВБ, это значит, что без рынка земли страна не использует весь свой потенциал, а потому Украине следуют сконцентрироваться на принятии общего решения по рынку земли.

"Дискуссия по поводу земельной реформы в Украине касается отдельных вопросов. А нужна разработка и внедрение целостного системного подхода", – сказал Аль-Ханави.

В частности, по его словам, необходимо провести полную инвентаризацию земельных ресурсов. 

Напомним, в Украине пока не могут прийти к единому решению по земельной реформе и постоянно продлевают мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Снятие моратория было одним из требований Международного валютного фонда, но в июле 2017 г. его изъяли из меморандума и оно больше не влияет на предоставление транша. Хотя международные организации высказываются о том, что снять мораторий все же стоило бы. А Европейский суд по правам человека признал, что мораторий на продажу земли нарушает права владельцев земельных участков.

Запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 г.. А с 2002 г. мораторий начал действовать как временная мера с целью создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор мораторий ежегодно продлевают. 

Правда, даже если в Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков.

Сейчас такой закон находится только на стадии разработки и обсуждения. Черновой проект документа на Всеукраинском земельном форуме представил заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики и земельных отношений Александр Бакуменко, чем вызвал немалые споры и обсуждения.

Ранее Всемирный банк уже делился прогнозами, согласно которым, если бы в Украине отменили мораторий, цены на продажу земли выросли бы до 3–3,5 тыс. долларов за га.

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Тег земля, конференция, мораторий, Всемирный банк, рынок земли

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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