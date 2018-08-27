Как украинцы спасают планету: в стране придумали замену пластиковой посуде и эко-щетки для зубов

Более трех тысяч солнечных электростанций уже работают в государстве

Ученые уверяют: украинцам стоит изменить отношение к природе и вместо потребительского подхода использовать сберегательный. Журналисты "Сегодня" узнали, какие лучшие инициативы по защите окружающей среды уже реализуют в Украине.

Например, житель Киевской области Александр Сокиржинский осознанно отказался от газа и бензина четыре года назад. Сейчас на его участке находится целая солнечная электростанция, во дворе стоит электромобиль, а в доме установлен насос, который питается от тепла земли. Впрочем, за счет солнечных батарей электричество получает не только дом Александра, но и все село. А мужчина на этом зарабатывает – за каждый "лишний" киловатт Сориржинский получает около 20 евроцентов. В месяц, признается мужчина, продает в районе 4 тысяч киловатт, то есть зарабатывает дополнительно около 800 евро.

По данным Госагентства энергоэффективности, в Украине уже более трех тысяч таких солнечных электростанций. А домов, в которых просто установлены солнечные батареи для личных нужд, – в разы больше.

Кроме того, киевлян учат сортировать отходы и сдавать их на переработку. Так, Евгения Аратовская, глава ГО "Украина без мусора, рассказывает – все должно быть чистым и сухим. Дома отмытые отходы нужно разделить на четыре фракции – бумага, металл, стекло и полимеры. А в пункте приема у Евгении разобраться с мусором помогают уже консультанты. Когда собирается несколько тонн отходов, Евгения отвозит их на переработку. В ее пункт каждый день приходит больеш 50 человек.

"Мы очень много мусора оставляем будущему поколению. Я не хочу в этом участвовать, у меня маленький сын, и я очень беспокоюсь о его здоровье", – рассказывает жительница Киева Ольга Чернявська.

А в супермаркетах все чаще появляются контейнеры для отработанных батареек и поношенной одежды.

Украинцы научились превращать хлам в модную одежду, блокноты, книги и даже тротуарную плитку.

"Я считаю, что мы значительно выросли со времен Майдана. Мы привыкли себя защищать от внешнего врага и в то же время ощущаем, что экологические угрозы – это скрытый враг", – рассказывает Аратовская.

Украина уже удивляет мир своими экологичными изобретениями. Именно наши соотечественники разработали одноразовую эко-посуду из кукурузы и зубные щетки из целлюлозы, а также оправу для очков из кофе.

"Обычная целлюлоза штампуется под прессом, потом пробивается через форму, отсасывается влага, воздух и получается зубная щетка", – рассказывает изобретатель Илья Кичук.

Эта щетка, которую Илья изобрел на пару с подругой Дарьей Василенко действительно спасает планету. Оказалось, что ежегодно только один отель выбрасывает шесть тонн щеток из пластика, который разлагается годами. Поэтому у украинского стартапа сразу появилось немало заказов и мировых наград.

А координатор украинской сети энергетических инноваций Роман Зинченко с братом развивает "зеленое" предпринимательство. Говорит, что за последние 10 лет в Украине стало больше людей, которые находят и технологичные решения для спасения окружающей среды, и средства наполнения бюджета страны.

"Мы умеем делать суперконденсаторы, на которых ездят автобусы. Умеем делать самые дальние по пробегу электровелосипеды. У нас есть решения для "умного дома". Мы умеем разрабатывать зарядные станции для электромобилей и руководить системами из тысячи электрокаров", – рассказывает Зинченко.

Каждый год украинские изобретатели получают награды в сфере экологии на международных конкурсах, выигрывают гранты на воплощение мечты и учебу, а также становятся известными в мировом экологическом сообществе.

Более подробно о том, может ли Украина отказаться от пластика хотя бы в части полиэтиленовых пакетов, читайте в материале сайта "Сегодня": Украина без полиэтиленовых пакетов: миф или реальность.