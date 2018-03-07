Как выбрать эффективный способ сохранить и приумножить сбережения

В 2017 году украинцы хранили на депозитах на 10% больше денег, чем годом ранее

Украинцы стабильно увеличивают количество денег на банковских депозитах, свидетельствуют данные Нацбанка за 2017 год. И это неудивительно, ведь если держать деньги под матрасом – они обесцениваются. Так, потребительская инфляция в прошлом году составила 13,7%, и это еще усреднённый показатель. К примеру, свинина в прошлом году подорожала на 39%, молоко – на 21%.

Также хранение денег на депозите позволяет уберечь их от воров, что особенно актуально в условиях десятков тысяч официально зарегистрированных краж в Украине. Так что граждане все чаще предпочитают пользоваться услугами банков и спать спокойно: по информации НБУ, в 2017 году украинцы хранили на депозитах на 10% больше, чем за год до этого.

Чтобы открыть депозит, нужно выбрать надежный банк

В первую очередь, чтобы открыть депозит, стоит выбрать надежный банк с выгодными условиями. При этом не стоит увлекаться предложениями с очень высокой процентной ставкой, которые, как правило, предлагают небольшие банки. В Украине хватает примеров, когда клиенты поверили в сверхвысокие ставки, а потом вынуждены были возвращать средства через Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

К примеру, одно из наиболее надежных украинских финучреждений – Первый украинский международный банк, который является банком-агентом ФГВФЛ, выплатил более 5,5 млрд грн вкладчикам неплатежеспособных банков. 30% из выплаченных средств вкладчики оставили на депозитах в ПУМБ, что говорит о высоком доверии к банку.

После того, как надежный банк будет выбран, стоит ознакомиться с депозитными предложениями и решить, в какой валюте вы будете хранить деньги. Сергей Черненко, глава правления ПУМБ поясняет, что депозиты лучше открывать в гривне, ведь так ставки гораздо выше.

"Если вы планируете сделать большую покупку, такую как квартиру или машину, то храните деньги в долларах. Если же вы используете деньги для своих текущих затрат, то используйте их в той валюте, в которой вы эти затраты и несете. К тому же, в гривне можно заработать больше, разместив свободные деньги на депозит. По статистике Национального банка в 2017 г. гривневые вклады населения приросли на 20%, в то время, как в иностранной валюте, уменьшились на 1%", – говорит Черненко.

Эксперты отмечают, что в кризисный 2015 г. депозитные ставки составляли 25% годовых, а сейчас – около 14-15%. Прогнозируется снижение процентных ставок по депозитам и на этот год. В НБУ считают, что ставки не достигли своего минимума и будут снижаться еще 16-18 месяцев. Поэтому лучше всего задуматься об оформлении депозита уже сейчас.

Процентная ставка по депозиту должна покрывать уровень инфляции

Один из самых выгодных вариантов – это депозит "Доходный" от ПУМБ. Там, при размещении денег всего на полгода, предлагается до 15% годовых. Важно помнить, что процентная ставка по депозиту должна покрывать уровень инфляции в стране.

Проценты от этого депозита можно получить как в конце срока, так и ежемесячно, а состояние вклада легко контролировать через интернет-банкинг ПУМБ Online. Там можно увидеть начисленные проценты, управлять пролонгацией и капитализацией процентов, пополнять счет или снимать средства.

При оформлении вклада вам бесплатно открывается пакет "Депозитный", в который входит платежная карта и доступ к Интернет-банкингу ПУМБ Online. На карту банк будет автоматически переводить сумму вклада и начисленных процентов в те сроки, которые прописаны в договоре.

К слову, минимальный вклад в депозите "Доходный" составляет 2500 грн/100 долл./100 евро.