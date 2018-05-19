Какие украинские проекты привлекают европейских инвесторов

В ЕС ждут от Киева реализации ряда законодательных инициатив, в частности, по защите бзнеса и тарифообразованию

Эффективное использование уже выделенных инвестиций и проведение реформ – это главные условия получения Украиной новых вливаний от Европейского Союза. Об этом говорили на форуме, посвященном планам ЕС по внешнему инвестированию.

Европейцы ждут от Украины закона о бизнес-омбудсмене и создания независимого регулятора рынка энергетики. На какие проекты инвесторы обращают внимание в первую очередь, а к каким могут потерять интерес – узнавали журналисты "Сегодня".

Чтобы производить бумагу и картон, около трети макулатуры Украина вынуждена ввозить из-за границы – и это при том, что в стране мусорные полигоны переполнены таким вторсырьем. Как, впрочем, и стеклобоем, который тоже приходится импортировать. Одна из причин возникновения такого парадокса – неразвитая система сбора и переработки вторсырья в Украине, на которую обращают внимание инвесторы.

"Надо будет примерно 250 полигонов построить – новых, современных, – которые должны быть 5 поколения, с пленками, с фильтрацией вод, а линий – еще нужно умножить на 3, – сортировочных линий, перегрузочных станций", – отметил председатель президиума Украинского производственного экологического объединения по заготовке и использованию вторичных материальных ресурсов "Укрвторма" Петр Семко.

Деньги, вложенные в сортировку мусора, могут окупиться за пять лет. Подобные проекты изучают в рамках Плана Евросоюза внешних инвестиций. Готовы европейские банки увеличивать и вложения в ЖКХ – в утепление домов, обустройство котелен и замену труб, – но хотят видеть выгоду для себя в этих проектах.

"Мы обращаем внимание, чтобы в проекте были учтены все затраты, а также доходы. Стоимость всегда важна для банка: мы хотим быть уверены, что вся стоимость, включая абсолютно все затраты, должна быть включена в проект. Тогда мы можем проводить вычисления. Не должно быть никаких скрытых расходов", – рассказал глава украинского представительства Европейского инвестиционного банка Ян-Эрик де Загон.

А вот инвесторы, готовые вкладывать деньги в энергетику, одним из факторов привлекательности этой отрасли называют внедрение RAB-регулирования, без которого невозможна реформа энергорынка.

Стабильные тарифы, определенные на несколько лет вперед, и возможность закладывать в них дополнительные деньги на модернизацию электросетей – гарантия того, что энергетика будет развиваться и приносить прибыль, подчеркивают эксперты.

"Если предложение, сделанное регулятором, должно иметь норму прибыли 12,5% всех активов, каково обоснование для 12,5%? Достаточно ли такой ставки, чтобы стимулировать инвестиции? Это те вопросы, которые должны быть подняты в открытом диалоге", – отметил старший вице-президент международной аналитической компании IHS Energy, посол США в Украине (2000-2003гг.) Карлос Паскуаль.

Среди главных условий, чтобы заработал RAB-тариф, эксперты выделяют единую ставку на старую и новую базу активов, а так же публичный отчет о целевом использовании денег на обновление сетей.

Изношенность электросетей в Украине – на уровне 65-80%, что является причиной частых отключений электроэнергии и перепадов напряжения, от которых "горит" техника. На саму модернизацию нужно ежегодно тратить в пять раз больше, чем сейчас.

Тарифы на электричество для населения не повысятся, а в перспективе могут пойти вниз, как это произошло в Великобритании. Отчасти, потому что модернизация электросетей уменьшит потери электричества по пути к потребителю, за которые он платит из собственного кармана.