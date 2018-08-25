Капитальный ремонт страны: как в Украине внедряют реформы

Пока идет война на востоке – страна реформируется, сбрасывает груз бюрократических тормозов, сдерживающих развитие.

Изменения происходят едва ли не каждый день, но ощутимыми они стали осенью и зимой. Что год назад было обещано? Что удалось воплотить? Что уже изменилось в жизни украинцев?

Белозерье. Село в 20 километрах от Черкасс. В новосозданном админцентре новое оборудование – изготавливают ай-ди-карты и биометрические загранпаспорта. И не только местным. Община зарабатывает, оказывая услуги людям из других городов и сел.

За свой счет отремонтировали школы, детсады и амбулаторию. А еще открыли академию футбола для детей. Все благодаря децентрализации.

"Бюджет нашего общества до объединения составлял 8 миллионов, то сегодня он уже больше 40 миллионов, и собственные поступления у нас были 5-4 миллиона, то сегодня их уже 20 миллионов. Децентрализации в Кабмине считают одной из самых успешных реформ", – рассказывает председатель Белозерской объединенной территориальной общины Владимир Мицук.

"Это очень правильный шаг на пути системы управления государством и вы увидите, что там, где объединились общины, там есть реальный успех", – заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

За четыре года в Украине появилось 803 объединены общины. Если 15-го года их было 159, то в следующем – вдвое больше. А плодотворным стал 2017-й. Собственные доходы местных бюджетов выросли более чем на 200 миллиардов гривен.

Это – крупнейший таможенный терминал столицы. Ежедневно здесь проходит полторы-две сотни грузовых автомобилей. В госбюджет терминал отдает в среднем 90 миллионов гривен в день. Вся украинская таможня – миллиард четыреста миллионов. Ощутимые результаты дает правительственная программа борьбы с контрабандой.

"Ввозят дорогущие вещи по которым растаможку проводят как по секонд-хенда, условно говоря, эти огромные средства просто кладут себе в карман. Сегодня у меня есть информация о том, что контрабанда не едет, что растаможивают реально за полную стоимость и по некоторым группам товара в разы увеличились таможенные платежи", – говорит Гройсман.

В прошлом году детенизация таможни принесла государству дополнительных 79 миллиардов. В этом году в Кабмине тоже рассчитывают на плюс.

Дополнительные средства позволяют развивать инфраструктуру. В этом году Украина заложила рекордную сумму на ремонт дорог – почти 47 миллиардов. Контролируют каждую гривну, уверяет премьер.

"Я дал поручение государственной аудиторской службе, чтобы начали делать аудит по всем предприятиям, которые работают в этой сфере. Мы полностью анализируем сколько денег потрачено или выдержана технология", – говорит Гройсман.

Программа капитального ремонта, восстановления и строительства стартовала в 2016-м. Качественные дороги объединят все областные центры.

Такой вид сейчас имеет карта дорожных работ. Синим обозначены участки, отремонтированные в 2017 году – а это 2100 километров. Красная линия – то, что чинят сейчас и планируют отремонтировать до конца года.

А это карта восстановленных автодорог. Отремонтировано половину сети дорог государственного значения. Так должно быть уже через 4 года.

Несмотря на войну, которая требует значительных ресурсов, Украина демонстрирует стабильный рост. В начале года повышена минимальная зарплата, а также пенсии для 9 миллионов пенсионеров. Пенсионная реформа – в действии.

Перезагружаем систему государственного управления. Осуществляем энергетическую модернизацию. Внедряем медицинскую и образовательную реформы – капитальный ремонт страны продолжается.