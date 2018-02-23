Кистион назвал сложнейшую реформу за время независимости

В Европе на это уходило от 5 до 10 лет, а в Украине отведено 1,5 года

Реформа рынка электроэнергии является одной из самых сложных за период независимости Украины. Такое мнение высказал вице-премьер-министр Владимир Кистион в ходе круглого стола в пятницу.

"Меняется философия, меняются взаимоотношения в электроэнергетике, которой мы пользуемся ежедневно. Для того, чтобы имплементировать этот закон необходимо более 100 нормативных документов. Это правила рынка, правила балансирующего рынка, правила рынка "на сутки вперед". Эта сложнейшие документы", – отметил он, добавив, что в Европе на реформу уходило от 5 до 10 лет, а в Украине отведено 1,5 года.

"Мы работаем. Наши европейские консультанты на площадке НКРЭКУ дискутируют об этих документах. Идеальных решений в мире не бывает. Нужно вместе найти оптимальное", – резюмировал вице-премьер.

Как ранее сообщалось, закон "О рынке электрической энергии Украины" вступил в силу 11 июня 2017 г. Он внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения облэнерго по направлениям распределения и поставки электроэнергии. Новый рынок должен заработать с 1 июля 2019 г. Большая часть вторичного законодательства должна быть принята в 2018 г.

В рамках реформы участники рынка уже начали структурные изменения. Так, ГП "Энергорынок" уже создал новый филиал "Оператор рынка", который в дальнейшем должен обеспечить функционирование и организацию купли-продажи электроэнергии. В свою очередь, ДТЭК сообщил о начале подготовки к работе в условиях нового рынка – в частности, начал разделение (анбандлинга) своих облэнерго на поставщиков электроэнергии и операторов распределительных сетей.