Клиенты Moneyveo могут оплачивать кредит с помощью чат-бота в Telegram

Финтех-компания Moneyveo запустила новый способ оплаты кредита – через чат-бот в Telegram. В мессенджере быстро и удобно можно закрыть как свой, так и кредит родственника или друга. Услуга предоставляется без дополнительных комиссий.

"В Манивео мы отслеживаем потребности нашего клиента. Если ему удобно оплатить кредит в мессенджере – мы делаем чат-боты. Если удобнее брать кредит в терминалах – предоставляем и такую возможность. Главное, чтобы клиенту было комфортно пользоваться нашими услугами, ведь мы идем одной дорогой. Где наш клиент, там и мы", – комментирует коммерческий директор Манивео Максим Параска.

Для проведения операции в чат-боте необходимо ввести номер мобильного телефона, зарегистрированного на сайте moneyveo.ua, и оплатить кредит. Максимальная сумма одной транзакции составляет 14 999 грн.

Остаются актуальными и все остальные способы оплаты кредита. Можно совершить платеж через сайт, воспользоваться интернет-банкингом, онлайн-сервисами или мобильными деньгами. Также услуга доступна через банковские кассы и отделения "Нова Пошта".

Напомним, Moneyveo– лидер рынка онлайн-кредитования в Украине. За все время работы компания выдала около 4 млн кредитов более чем 900 тысячам пользователей. В Манивео большое внимание уделяют защите персональных данных клиентов. В этом году финтех-компания получила новый сертификат, подтверждающий самый высокий уровень безопасности платежных карт – PCI DSS Service Provider Level 1. Для того, чтобы заемщикам было легче пройти карантин, компания предложила услуги реструктуризации, пролонгации и юридической консультации за 1 грн.

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