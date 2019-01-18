Климкин ждет провокаций РФ против украинской ГТС после запуска "Северного потока – 2"
По словам министра, Россия предпримет попытки "выбить нашу ГТС"
После завершения строительства газопровода "Северный поток – 2" Россия начнет организовывать провокации, чтобы вывести из строя украинскую газотранспортную систему (ГТС). Об этом в пятницу, 18 января, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции в Киеве по итогам деятельности внешнеполитического ведомства.
"Путем серии провокаций Россия будет пытаться выбить нашу ГТС, а потом создавать системные провокации по безопасности", - сказал он.
Климкин добавил, что на трехсторонних переговорах по газу Украина – ЕС – РФ, которые пройдут 21 января, Киев будет настаивать на применении европейских норм к украинской ГТС.
Напомним, 12 декабря 2018 года Европарламент призвал прекратить реализацию российского проекта газопровода "Северный поток – 2". Это следует из текста резолюции Европейского парламента по докладу "О реализации Соглашения об ассоциации ЕС–Украина".
"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell, а также BASF и Uniper.
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