Климкин ждет провокаций РФ против украинской ГТС после запуска "Северного потока – 2"

По словам министра, Россия предпримет попытки "выбить нашу ГТС"

Павел Климкин. Фото: AFP

Климкин ждет провокаций РФ против украинской ГТС после запуска "Северного потока – 2" //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e1f/011/5c3e1f011ec8e.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e1f/011/5c3e1f011ec8e.jpg 2019-01-18T16:50:00+02:00 Экономика По словам министра, Россия предпримет попытки "выбить нашу ГТС"

После завершения строительства газопровода "Северный поток – 2" Россия начнет организовывать провокации, чтобы вывести из строя украинскую газотранспортную систему (ГТС). Об этом в пятницу, 18 января, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции в Киеве по итогам деятельности внешнеполитического ведомства.

"Путем серии провокаций Россия будет пытаться выбить нашу ГТС, а потом создавать системные провокации по безопасности", - сказал он.

Климкин добавил, что на трехсторонних переговорах по газу Украина – ЕС – РФ, которые пройдут 21 января, Киев будет настаивать на применении европейских норм к украинской ГТС.

Напомним, 12 декабря 2018 года Европарламент призвал прекратить реализацию российского проекта газопровода "Северный поток – 2". Это следует из текста резолюции Европейского парламента по докладу "О реализации Соглашения об ассоциации ЕС–Украина".

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell, а также BASF и Uniper.

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