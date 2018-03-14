Когда Украина получит деньги от ЕС: Данилюк назвал сроки

Новая программа макрофинансовой помощи Европейской комиссии (ЕК) рассчитана на один год и предусматривает два транша, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Программа макрофинансовой помощи рассчитана на год. С самого начала она привязана к программе МВФ, поэтому она до апреля следующего (2019-го – Ред.) года. И она рассчитана на два транша общей суммой 1 млрд евро", – сказал Данилюк.

Он рассчитывает, что программу утвердят осенью 2018 года.

"Европейская комиссия инициировала новую программу 28 февраля, а 9 марта окончательно утверждено законодательное предложение по новой программе. Сейчас это предложение находится в Европарламенте и Европейском Совете... Мы ожидаем окончательного утверждения в начале осени. Но будем прилагать все усилия, чтобы это произошло как можно скорее", – сказал министр финансов.

По словам Данилюка, из-за невыполнения предыдущей программы Минфину пришлось в конце 2017 года замещать недостающие средства в бюджете.

Ранее глава Минфина уже заявлял, что ключевым условием готовящейся четвертой макрофинансовой помощи Евросоюза для Украины является запуск автоматической верификации электронных деклараций.

Как известно, программа ЕК предусматривает кредит под низкие проценты, предварительно на 12 лет. Но получить деньги Украина сможет только после выполнения требований МВФ.

Всего ЕС с начала 2014 года выделил Украине 2,81 млрд евро.