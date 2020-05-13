Комитет ВР поддержал отмену налога на землю под железнодорожным полотном – нардеп

По мнению депутата, отмена налога на землю под железнодорожным полотном позволит частично решить финансовые проблемы "Укрзалізниці" без повышения тарифов на перевозки

Парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры поддерживает отмену налога на землю под железнодорожным полотном. Об этом сообщил народный депутат, член комитета Александр Скичко.

"Насколько мне известно, эта инициатива имеет поддержку в комитете... Это очень важно для всей отрасли железнодорожной, а железнодорожная отрасль – это кровеносная система всей экономики, это более чем 300 000 рабочих мест. На сегодняшний день она требует значительных капитальных инвестиций, капитальных ремонтов и капитальных вложений. Поэтому я думаю, что это могло бы дать как раз ресурс для развития "Укрзалізниці", – сказал Скичко.

Он не исключил, что в особых случаях этот налог может остаться, например там, где он составляет более 80% местного бюджета.

"Есть действительно такие поселки, в которых земельный железнодорожный налог в процентах к общему бюджету села составляет чуть ли не 86%. Это единичный случай, и я считаю, что в этих случаях следовало бы рассмотреть вопрос, чтобы оставить этот компенсатор, потому что это 86% бюджета вообще всего городка... Это узловые станции, на которых находится железнодорожная инфраструктура, там живут люди. Им все равно нужен бюджет для развития", – пояснил Скичко.

По мнению депутата, отмена налога на землю под железнодорожным полотном позволит частично решить финансовые проблемы "Укрзалізниці" без повышения тарифов на перевозки.

"Это не решит проблемы всей железной дороги. Проблема железной дороги в первую очередь в эффективном использовании тех ресурсов, которые у них есть, и в эффективном менеджменте. Но это может быть одна из составляющих", – сказал Скичко.

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Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что министерство инициирует отмену налога на землю под железнодорожным полотном. Кроме того, министр считает, что не удастся обойтись без увеличения тарифов "Укрзалізниці" на грузоперевозки.

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