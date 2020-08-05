Компания "МИРОПЛАСТ" инвестирует более 60 млн грн в модернизацию производства

Компания "МИРОПЛАСТ", которая является участником корпорации "Алеф", инвестирует в развитие производства более 60 млн грн до конца 2020 года. Средства будут направлены на модернизацию и расширение парка производственного оборудования, а также складскую инфраструктуру.

Напомним, компания "МИРОПЛАСТ" производит профильные системы для окон и дверей под торговой маркой WDS.

О закупке современного производственного оборудования, в частности высокоскоростных экструзионных линий для производства ПВХ-профиля и подоконника, сообщил председатель совета корпорации "Алеф" Вадим Ермолаев на своей странице Facebook:

"Завод "МИРОПЛАСТ" инвестирует более 60 млн грн в модернизацию производства. Обновление мощностей будет выполнено до конца 2020 года. В итоге, количество экструдеров возрастет до 31, месячная производственная мощность – до 5870 тонн ПВХ-профиля, а максимальная годовая мощность – до 70 440 тонн, что на 30% больше, чем в 2019. Часть инвестиций будет направлена ​​на модернизацию складского оборудования и совершенствование складской логистики в целом.

Упомянутые инвестиции являются частью стратегического плана развития предприятия. Ведь беспрерывное совершенствование всех процессов и рост – это стратегия каждого из бизнесов-участников корпорации "Алеф", - написал он.

В компании "МИРОПЛАСТ" отмечают, что инвестиции в расширение обусловлены также ростом спроса на продукцию украинского производства среди отечественных и зарубежных потребителей. Окна и двери ТМ WDS уже который год подряд занимают передовые позиции на рынке и их доля постоянно растет.

"Расширение мощностей компании даже в кризисный для страны период является доказательством стабильности работы предприятия и правильной политики руководства "МИРОПЛАСТ", - отмечают в компании.

Напомним, что компания "МИРОПЛАСТ" начала свою деятельность в 2006 году и с каждым новым оконным сезоном увеличивает объемы производства и совершенствует инфраструктуру завода.

Сейчас "МИРОПЛАСТ" – лидер рынка ПВХ-профильных систем в Украине. Под ведущей ТМ WDS выпускаются энергоэффективные 6- и 5-камерные профильные системы. Окна из системы WDS 7S успешно прошли тестирование в оконном институте ift Rosenheim. С 2013 года компания также производит подоконники под торговой маркой WDS.

Продукция ТМ WDS представлена ​​в более 500 точках продаж по всей Украине, в частности, в сети фирменных салонов и авторизованных партнеров. "МИРОПЛАСТ" также развивает экспортные продажи: в страны СНГ, Балканские страны, а также Испанию, Португалию, Перу и Южную Корею.

Справка. Корпорация "Алеф" объединяет разнопрофильные бизнесы, которые работают в сегменте девелопмента, производства строительных материалов и аграрной сфере. Председатель Совета корпорации "Алеф" – Вадим Ермолаев. Заместитель председателя Совета корпорации – Станислав Виленский.

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