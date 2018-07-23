Корабли НАТО зашли в Украину: итоги дня

ОБЩЕСТВО

15 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

1517320 переселенцев из Донбасса и Крыма официально учтены по состоянию на 23 июля, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

1538 чрезвычайных событий зарегистрировано с начала недели, они обеспечены реагированием подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасен 51 человек. Ликвидировано 1111 пожаров, спасено на пожарах 14 человек и не допущено уничтожение огнем 280 зданий и 24 ед. техники. На пожарах погибло 13 человек, ориентировочные убытки составляют 2 млн. 290 тыс. грн.

Пять кораблей постоянной военно-морской группы НАТО зашли с визитом в Одесский порт. Это фрегат ВМС Нидерландов, фрегат и минный тральщик ВМС Турции, вспомогательное судно ВМС ФРГ, минный тральщик МС Румынии.

667,3 млн грн составила общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-июне, что в 4,1 раза меньше, чем в январе-июне 2017 года. По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 2 млн 25 тыс. домохозяйств, что на 44% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в июне-2018 сократился на 38,9% по сравнению с июнем-2017 и составил 100,7 грн.

На протяжении двух дней после трагических ДТП, случившихся 20 июля, "Укртрансбезопасность" проверяла перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки. Проверено 1230 транспортных средств, выявлено 326 нарушений, из которых 71 случай – это нарушение режима труда и отдыха. А 158 нарушений – это отсутствие разрешительных документов.

78 случаев африканской чумы свиней (АЧС) зафиксировала Господпотребслужба за январь-июнь 2018 года против 77 за аналогичный период прошлого года. Из общего количества случаев АЧС 42 зафиксировано среди домашних свиней.

157 тыс. электронных кабинетов создали на утро 23 июля абитуриенты – через них подано почти 780 тыс. электронных заявлений. Такие данные предоставило ГП "ИнфоРесурс", технический администратор базы.

ЭКОНОМИКА

На уровне 26,44 грн на 23 июля Национальный банк установил официальный курс гривни к американскому доллару. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем, курс снизился (доллар подешевел) на 3 копейки. Сегодня курс доллара на межбанке в продаже повысился на 3 копейки – до 26,48 грн, а в покупке повысился на 3 копейки – до 26,46 грн.

На 59% больше в годовом измерении Украина в первом полугодии 2018 года экспортировала плодово-ягодной продукции – на сумму 100 млн долл. Об этом сообщили в ассоциации "Укрсадпром". Основными продуктами в товарной структуре экспорта остаются грецкие орехи – 64 млн долл., замороженные ягоды – 23 млн, яблоки и груши – 8 млн. Основными покупателями украинской продукции садоводства, по данным ассоциации, стали страны Европейского Союза, на которые приходится более 60% стоимости экспорта.

50,1 тыс. тонн мяса птицы Украина за 5 месяцев текущего года экспортировала в страны ЕС, заняв третье место по такому экспорту в Еросоюз. Об этом сообщила статистическая служба ЕС – Eurostat, За год Украине удалось увеличить показатели экспорта на 90%. Опережают нас в списке крупнейших экспортеров мяса птицы в страны ЕС Таиланд и Бразилия, которые с начала года экспортировали 123 тыс. тонн и 110 тыс. тонн.

Увеличила на 4 млрд 865,95 млн куб. м Украина после завершения отопительного сезона запасы природного газа в своих подземных хранилищах, свидетельствуют данные "Укртрансгаза". Так, с 8 апреля по 21 июля запасы в хранилищах возросли на 65,4% – до 12 млрд 301,11 млн куб. м.

18,9 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых намолотила Украина по состоянию на 23 июля с 6 млн га (62% прогноза по этим культурам) при урожайности 31,7 ц/га.

1 млн 353,9 тыс. тонн составляют запасы угля на складах ТЭС Украины по состоянию на 23 июля, что на 38,6% меньше, чем на 24 июля 2017 года, свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Нарастить на 33% объемы бурения планирует "Укргазвыдобування" в 2018 году по сравнению с предыдущим годом, до 320 тыс. м.

МИР

По 2% от ежемесячной зарплаты будут начислять государство, работник и работодатель на специальный пенсионный счет, согласно новой пенсионной накопительной системе.

28,3 млн долл. заработал совокупно в прошлом году глава крупнейшего по объем у активов банка США JPMorgan Chase и в очередной раз стал самым высокооплачиваемым топ-менеджером Уолл-стрит. По сравнению с прошлым годом его вознаграждение выросло на 3,9%. Руководитель Bank of America заработал 21,3 млн, включая зарплату и бонусы, а глава Citrigroup – 17,8 млн.

41,1 градус по Цельсию в Японии 23 июля была зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений. Ранее сообщалось, что жертвами аномальной жары в Японии за первые две недели июля стали не менее 15 чел., еще более 12 тыс. оказались в больницах. Спотовые (текущие) цены на электричество взлетели на 13%,. Рост цен вызван активной работой кондиционеров по всей стране.

Таможенные пункты на границах Румынии с Молдовой, Украиной и Сербией будут модернизированы и оснащены стационарными и мобильными сканерами. Считается, что это позволит сократить контрабанду и устранить нанесение убытков государственному бюджету.