Кредиты от "Благо": вдвое выгоднее!

Золото – наиболее твердая "валюта". И не только в буквальном смысле!

Во все времена именно этот драгметалл считался одним из наиболее ценных ресурсов. И если большую часть своих сбережений украинцы традиционно хранят в долларах, то второе место – точно за золотом.

Поэтому именно золото является для многих оптимальным способом решения финансовых неурядиц. Ведь под залог золота в ломбарде можно всегда получить крупную сумму наличными.

Двойная оценка

Если деньги любят тишину, то золото – профессиональное обращение. Поэтому и доверять свои ценности лучше экспертам – крупным ломбардным сетям с хорошей репутацией и долгой историей работы на рынке, чтобы не переживать об объективности оценки, сохранности залога и прозрачности условий кредитования.

Справедливая оценка залога крайне важна! Но можно ли получить за изделие еще больше? "Благо" заявляет: можно! Ведь сейчас в любом отделении сети за грамм золота 585 пробы весом до 5 грамм можно получить до 1300 грн. Это практически вдвое выше среднерыночной стоимости оценки подобных залогов. Произвести предварительную оценку изделия можно на сайте www.blago.ua

"Новое предложение – решение, в первую очередь, для клиентов, имеющих положительную историю кредитования в компании, – говорит директор по маркетингу "Благо" Виталий Соловьев. - Таким образом, мы в очередной раз доказываем, что ценим своих клиентов, а также то, что важно для них, предлагая за их залог в два раза больше средств".

Специальные условия предусмотрены также и для новых клиентов. Так, первый кредит можно оформить со ставкой всего 0,001% в день по тарифу "Тест-Драйв".

Решение в любой ситуации

Не всегда удобно оставлять в залог золотое украшение. Получить кредит в "Благо" можно и под залог других ценностей: техники (от мобильной – до бытовой), строительного оборудования, товаров для хобби и спорта. Согласитесь, заложить временно, например, гироборд или лыжи, пока они не нужны, воспользоваться кредитными средствами, а после получить их обратно в целости и сохранности – хорошее решение?

Для тех, кто не располагает ценностями, которые можно оставить в залог и получить кредит, в "Благо" предлагают оформить беззалоговый займ. Для этого понадобятся паспорт и ИНН – не нужны ни справки, ни поручители.

Одна из основных характеристик современной жизни – высокая скорость событий. Все происходит быстро, здесь и сейчас, ждать просто некогда. Эта срочность присуща и финансовым вопросам: выгодные предложения, неожиданные ситуации, непредвиденные растраты не терпят отлагательств. Поэтому важно знать, что в любой из этих ситуаций можно рассчитывать на "Благо".

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