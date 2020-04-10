Крупнейший украинский завод по производству фурнитуры несет убытки из-за демпинга со стороны Турции

Один из крупнейших заводов в Восточной Европе и единственный производитель оконно-дверной фурнитуры в Украине сейчас находится в крайне затруднительном положении из-за импорта турецких товаров и продажи их на территории Украины по ценам, ниже рыночных

AXOR INDUSTRY – международная компания, входящая в корпорацию "Алеф", которая прошла большой путь от дистрибьютора фурнитуры для светопрозрачных конструкций к производителю с мировым именем. Сегодня в активе компании – собственный современный завод по производству оконно-дверной фурнитуры, расположенный в городе Днепре. AXOR INDUSTRY экспортирует свою продукцию в 23 страны мира, в частности, в страны бывшего СНГ, Центральной Азии, страны Балтии, Восточной и Центральной Европы, Латинской Америки, достойно конкурируя на мировом рынке.

Однако в Украине национальный производитель уже несколько лет несет потери из-за импорта от ряда турецких компаний аналогичной продукции по демпинговым ценам. По результатам анализа, проведенного компанией AXOR INDUSTRY, за период с 2016 по 2019 года, объем импорта оконно-дверной фурнитуры с происхождением из Турецкой Республики вырос на 7%, а цена импортного товара значительно ниже цены и даже себестоимости товара украинского товаропроизводителя. Кроме того экспортные цены турецких производителей в 2018-2019 годах были ниже цен продажи товара на внутреннем рынке Турецкой Республики. Как следствие, это приводит к нанесению значительных убытков украинской компании и исключает возможность конкурировать на внутреннем рынке Украины с импортным товаром.

"Мы с уважением относимся ко всем нашим конкурентам и ведем честную борьбу. Мы строим бизнес таким образом, чтобы отличаться в лучшую сторону во всем, что создаем: продукт, сервис, менеджмент, продажи и маркетинг. То есть, используем понятные и прозрачные инструменты. К сожалению, мы не видим того же от наших конкурентов", – отмечают представители AXOR.

В связи с неконкурентными действиями турецких производителей, в декабре 2019 года компания AXOR INDUSTRY обратилась в Межведомственную комиссию по международной торговле с жалобой об открытии и проведении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину поворотно-откидных устройств (механизмов) для оконных и балконных блоков происхождением из Турецкой Республики.

Проанализировав предоставленные AXOR INDUSTRY материалы, в феврале 2020 года комиссия пришла к выводу, что фурнитура действительно могла продаваться на территории Украины по искусственно заниженным ценам, и открыла антидемпинговое расследование, которое, согласно закону, длится не более года.

"Мы очень надеемся, что расследование завершится в ближайшее время и компания не понесет серьезных потерь из-за снижения продаж на украинском рынке. Этому поспособствует исключительно применение антидемпинговой пошлины. Вопрос отстаивания интересов отечественного производителя должен быть важным для нашей страны. Он дает возможность сформировать крепкую связь между государством и бизнесом. Пока дело находится в процессе расследования, мы активно сотрудничаем с Министерством экономики, предоставляя все необходимые документы", – комментируют ситуацию в AXOR.

Справка. Корпорация "Алеф" создана с целью объединения разнопрофильных бизнесов, которые работают в сегменте девелопмента, производства строительных материалов и аграрной сфере. Председатель совета корпорации "Алеф" – Вадим Ермолаев. Заместитель председателя совета корпорации Станислав Виленский.

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