Лето круглый год в ЖК "Гринвилль парк": новый ЖК бизнес-класса с максимальным комфортом

Современный столичный рынок недвижимости показывает стабильный рост и развитие. Все новые и новые жилые комплексы каждый год появляются на территории Киева, и каждый из них способен предложить потребителю более качественные и комфортабельные условия проживания. ЖК "Гринвилль парк", реализацией проекта которого занимается компания "НЕСТ" и "Greenville Фонд зелених технологій", должен стать объектом, способным задать для девелоперов страны новые ориентиры как по комфортабельности жилья, так и по его экологичности.

"Greenville Park" будет первым в Украине комплексом, который сможет полностью раскрыть принципы уникальной концепции Work.Life.Balance. Все, что может потребоваться современному человеку в его стремительном темпе жизни, будет сполна реализовано прямо на территории объекта. Работа, личная жизнь, семейный отдых, саморазвитие, спорт – уникальная инфраструктурная среда позволит не разделять время на все эти занятия. Отныне, чтобы заниматься любимым делом, вам даже не придется выезжать за границы комплекса. И неважно, стоит на дворе жаркое лето или морозная зима.

Главные конкурентные преимущества новостройки "Гринвилль парк":

Многофункциональная и разносторонняя инфраструктура. Согласно канонам реализуемого формата "город в городе", комплекс разделят на несколько областей по тематике и назначению. Это деловая, спортивная и лаунж зоны, способные предложить жильцам несколько детских садов, школу для учеников начальных классов, коворкинги, бар, джакузи, площадки для отдыха с семьей, спортивные площадки, тренажерный зал, трансформируемое спортивное поле и т.д. При проектировании каждой зоны учитывались требования потребителя к комфорту, а также сезонность выбираемого занятия. Полное соответствие требованиям к экологии. Застройщики возводят комплекс с использованием сертифицированных стройматериалов, соответствующих требованиям европейских стандартов. Основу сооружений составит высококлассный клинкерный кирпич. Фасады же будут выполнены с использованием стеклянных и керамических элементов. Удобное расположение. ЖК "Greenville park" расположился на улице Пимоненко, 21. Это самый центр Киева, окруженный памятниками архитектуры и ключевыми объектами столичной инфраструктуры. А из подземного паркинга, который сможет разместить более 700 машин, будет вести несколько выездов, направленных в различные стороны города. Благоустроенность территории. Новострой "Гринвилль парк" займет территорию общей площадью свыше 3 гектаров, причем не менее 0,6 гектара будет выделено под зеленые аллеи и парки. Это благоустроенные зеленые зоны, которые создадут идеальные условия для семейного отдыха и приятного времяпровождения с семьей, друзьями и соседями.

Объект является завершающей частью уже готового ЖК "Покровский посад", и только для владельцев квартир "Гринвилль парк" выделят свыше 1000 квадратных метров территории.

Идеальное место для всей семьи

При составлении проектной документации застройщики реализовали все задачи, необходимые для интересной и беззаботной семейной жизни в атмосфере полного комфорта. Здесь все продумано до мелочей для каждого члена семьи. В то время как взрослые занимаются работой, ребенка можно отдать в один из детских садов, школу или определить в развивающий детский клуб. Летом, после завершения рабочего дня, можно приятно провести время, прогуливаясь зелеными аллеями, устроить барбекю-вечеринку на специальной площадке, насладиться просторным джакузи, расположенным на крыше здания, либо выпить прохладительных напитков в местном баре. Зимой можно приятно проводить время на закрытых площадках.

ЖК "Гринвилль парк" в Киеве включает в себя 664 комфортабельные квартиры бизнес-класса с различными планировками. Это позволяет всем покупателям приобрести жилье, максимально соответствующее их запросам. А доступные цены и выгодные условия рассрочки, предлагаемые застройщиками, дают возможность купить квартиру каждой молодой семье. Вам нужно лишь выбрать подходящий вариант планировки и метража.

Комментарий

Илья Величко, коммерческий директор ЖК "Гринвилль парк", компания "NEST":

"В условиях стремительно развивающегося рынка каждый застройщик приходит к выводу, что старая философия в девелопменте просто непригодна для взаимодействия с современным покупателем. Отныне каждый продукт, создаваемый девелоперской компанией, должен быть в первую очередь ориентирован именно на запросы и требования клиентов. Компании "НЕСТ" и "Гринвилль Фонд зелених технологій" в тесном партнерстве направлены подарить киевлянам нечто особенное. Проект является первым в Украине жилым комплексом, который полностью основывается на принципах концепции Work.Life.Balance.

Жилой комплекс "Greenville park" учтет все особенности популярных глобальных тенденций. Мы создадим уникальную макросреду, позволяющую вдоволь насладиться семейным отдыхом, спортом, саморазвитием и даже работой. И все это не покидая стен комплекса, не выходя из привычного ритма и не отказываясь от активной жизненной позиции.

Максимальное удобство и функциональность, а также доступность всего набора сервисов – это то, что выделит "Гринвилль парк" из числа всех ближайших конкурентов. И мы, как застройщики, готовы гарантировать своим клиентам четкое выполнение сроков сдачи объекта, а также его надлежащее качественное исполнение".



ЖК "Greenville park" в Киеве уже сейчас находится на стадии активного строительства. Первое здание, согласно проекту, должно быть завершено осенью следующего года. Купить же одну из квартир можно, не дожидаясь окончательной сдачи ЖК – авторы проекта предлагают приобрести жилье на выгодных условиях рассрочки.